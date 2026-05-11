AUR propune taxarea inversă a TVA: soluția pentru combaterea evaziunii fiscale și reducerea deficitului bugetar

Măsura prezentată luni, 11 mai, la Palatul Parlamentului, în cadrul conferinței „O fiscalitate mai dreaptă și mai bine acceptată”, face parte din pachetul de soluții susținute de AUR pentru repararea erorilor guvernării Bolojan.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a subliniat că implementarea taxării inverse s-a dovedit funcțională în domeniile în care aceasta este valabilă.

„Noi avem astăzi un sistem mixt, practic, în care avem anumite domenii în care funcționează taxarea inversă, adică încasarea TVA la consum, numai la consum și, pe de altă parte, avem regula generală, cadrul general, care este încasarea fracționată a taxei pe valoare adăugată”, a declarat liderul AUR.

Acesta a subliniat că una dintre preocupările pe care trebuie să le aibă clasa politică din România este asigurarea unui Cod fiscal stabil.

„5 ani este o perioadă decentă în care ar trebui, dacă se fac modificări la Codul fiscal, repet, inclusiv impozitele, taxele și contribuțiile principale, ar trebui ca aceste modificări să ducă la un Cod fiscal stabil, măcar pe o perioadă de 5 ani, pentru a oferi ceea ce caută, de fapt, toată lumea, orice investitor într-o piață, și anume predictibilitatea, stabilitatea”, a afirmat liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu.

Deputatul AUR Gianina Șerban, unul dintre inițiatorii proiectului de lege privind taxarea inversă, a susținut că proiectul de lege este de o expresie a voinței mediului de afaceri românesc.

„Acest proiect legislativ a venit în urma mai multor solicitări din partea antreprenorilor, din partea mediului de afaceri. Într-adevăr, acest proiect legislativ este un beneficiu real pentru mediul de afaceri românesc”, a declarat aceasta.

Gianina Șerban a atras atenția că inițiativa legislativă vine să combată evaziunea fiscală, în contextul în care România se află pe primele poziții în Uniunea Europeană în privința GAP-ului de TVA.

„Suntem tot timpul într-un top fruntaș în ceea ce privește GAP-ul de TVA. (…) Suntem pe primul loc în Europa, la 30%, ceea ce înseamnă foarte mult.

Acest proiect legislativ de taxare inversă elimină, în primul rând, fraudele de tip carusel. De acolo apar cele mai mari rupturi în bugetul de stat. După care avem controale, pentru că dumneavoastră, în calitate de antreprenori, puteți cere rambursare de TVA”, a punctat deputatul AUR.

Potrivit Gianinei Șerban, decizia Guvernului Bolojan de a majora taxele, impozitele și cotele TVA au fost decizii profund greșite, care au lovit antreprenorii cinstiți, care întotdeauna și-au plătit dările către stat.

„Ce face domnul Bolojan? Crește taxele și impozitele. Către cine? Către cei corecți. Pentru că cei care nu plătesc nu vor plăti oricum. Și dacă ar fi TVA 1%, și dacă ar fi 20%, și dacă ar fi 25%.

Prin acest proiect legislativ credem că avem o șansă reală de reducere a deficitului bugetar, pentru că vorbim de miliarde care sunt produse de acest GAP de TVA”, a declarat deputatul AUR, Gianina Șerban.

Specialistul în fiscalitate, Gabriel Biriș, a declarat în cadrul conferinței organizată de AUR că România poate avea posibilitatea să solicite Comisiei Europene o derogare pentru a fi implementată taxarea inversă.

„Aveam posibilitatea să cerem taxare inversă generalizată, prin derogare de la Comisie, pe o directivă la care am avut și eu un mic aport în 2016, directiva a fost aprobată în 2018, nu am cerut atunci taxare inversă generalizată.

Cred însă că și acum am putea, și este pus în proiect, am putea să cerem o derogare și să mergem pe un proiect pilot să vedem cum funcționează”, a subliniat acesta.

Gabriel Biriș a adăugat că taxarea inversă este un mecanism prin care este combătută frauda fiscală, așa cum s-a dovedit în cazul achizițiilor dispozitivelor electronice.

„Noi astăzi avem, nu știu câți știți, dar dacă cumpărăm mai multe telefoane mobile sau mai multe laptopuri și factura trece de 22.500 de lei, avem taxare inversă. Deci noi aplicăm astăzi taxarea inversă la bunurile care sunt de risc fiscal.

Deci taxarea inversă este o măsură de combatere a fraudei, nu? Da. Păi și atunci de ce să nu o aplicăm la toate? Dacă este bună pentru unele, de ce n-ar fi pentru toate?”, a declarat economistul Gabriel Biriș.

La rândul său, Teodor Constantin, inspector superior antifraudă, a remarcat aspectul că proiectul de lege urmărește să rezolve o problemă majoră privind neplata TVA-ului în lanț, de la firmă la firmă.

„Grav este că, într-adevăr, nu se plătesc TVA-urile în lanț de la firmă la firmă și acesta e un lucru care ar trebui pus, și foarte bine că analizați această situație și suntem de acord cu ceea, eu cel puțin, cu ceea ce spuneți chiar dacă TVA-ul este un impozit indirect și poate pentru bugetul de stat este un venit și se pot achita din el celelalte taxe”, a declarat inspectorul superior antifraudă, Teodor Constantin.

Combaterea fenomenului evaziunii fiscale văzută și nevăzută afectează grav finanțele statului, iar implementarea unor soluții viabile nu mai poate fi tergiversată de statul român.