AUR a depus un proiect de lege pentru „calcularea corectă” a pensiilor românilor

AUR a depus în Parlament un proiect de lege pentru protejarea drepturilor pensionarilor și eliminarea prevederilor care îi pot lăsa pe români fără posibilitatea de a-și recupera pensiile corect calculate. Inițiativa legislativă, transmite formațiunea, urmărește introducerea explicită a caracterului imprescriptibil al drepturilor de pensie și obligarea caselor de pensii să răspundă motivat la contestațiile depuse de pensionari.
Romulus Preda
09 mai 2026, 12:07, Politic
Pensiile nu sunt pomană. Ele reprezintă dreptul românilor care au muncit zeci de ani. Bătrânii de astăzi ai României au construit această țară și merită respect. De aceea, AUR a inițiat un proiect de lege care să le apere dreptul la o pensie decentă și corect calculată”, a declarat senatorul AUR Niculina Stelea, inițiatoare a proiectului legislativ.

Potrivit expunerii de motive, legea pensiilor promovată de PSD și PNL în 2023 prevede că pensionarii au la dispoziție doar 45 de zile pentru a contesta decizia privind valoarea pensiei. După expirarea acestui termen, decizia rămâne definitivă, iar pensia nu mai poate fi recalculată, chiar dacă există erori sau drepturi neacordate și chiar dacă pensionarii prezintă documente care arată că au avut și alte venituri și contribuții.

Pensionarii trebuie să aibă dreptul oricând să solicite recalcularea pensiilor lor, iar Casa de Pensii să fie obligată să le răspundă. În legea adoptată de PSD și PNL în 2023 se prevede că, dacă un bătrân nu contestă în termen de 45 de zile decizia privind valoarea pensiei, aceasta nu mai poate fi recalculată. Asta într-un dispreț profund față de multiplele decizii ale Curții Constituționale, care au statuat că pensia este un drept patrimonial. Venim să reparăm această scăpare legislativă, pentru că nu vreau să mă gândesc că au introdu-o intenționat în Legea pensiilor”, a precizat secretarul executiv al Senatului României, Niculina Stelea.

Inițiatorii spun că actuala legislație îi poate lăsa pe pensionari fără posibilitatea de a corecta erori care le afectează direct veniturile.

„Imaginați-vă un profesor ieșit la pensie la 65 de ani, care poate este bolnav sau singur și care nu reușește să meargă să conteste decizia emisă de Casa de Pensii. El rămâne cu pensia ciuntită și fără posibilitatea legală de a repara această nedreptate. Tocmai ca să nu se întâmple așa ceva, noi vrem să fie trecut explicit în lege că drepturile de pensie sunt imprescriptibile și nu pot fi cedate total sau parțial”, a declarat senatorul AUR.

Totodată, inițiatorii susțin că intervenția legislativă este necesară pentru eliminarea contradicțiilor din actuala lege și pentru garantarea efectivă a dreptului la pensie, în acord cu prevederile Constituției.

„Logica este simplă: funcționarii trebuie să lucreze pentru cetățeni. Prin această lege, reparăm ignoranța celor care au făcut legea pensiilor în anul 2023 și nepăsarea statului față de unii dintre bătrânii României”, a concluzionat Niculina Stelea.

