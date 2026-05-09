Se încheie o epocă. Viktor Orban pleacă astăzi din funcția de prim-ministru al Ungariei

Victoria categorică a partidului Tisza în alegerile din aprilie a pus capăt dominației politice exercitate timp de decenii de Fidesz și Viktor Orbán asupra Ungariei. Viktor Orban a condus Ungaria începând din 2010. În timpul acesta, a devenit unul dintre principalii aliați ai Kremlinului în Uniunea Europeană, dar și un contestatar al liderilor de la Bruxelles. El părăsește funcția de premier după 16 ani, fiind cel mai longeviv prim-ministru din Ungaria.

Viktor Orban nu va mai fi nici măcar parlamentar pentru prima dată după 1990. El a refuzat poziția. Coaliția condusă de partidul său controlează doar 52 de locuri din Parlament, în timp ce partidul Tisza, câștigător detașat al alegerilor, are 141 de parlamentari,

Guvernul condus de Péter Magyar ajunge în mod oficial la putere în cadrul unei ceremonii care are loc sâmbătă. Ziua aleasă pentru învestire coincide cu Ziua Europei, care marchează declarația lui Robert Schuman din 9 mai 1950, considerată actul fondator al Uniunii Europene.