Prima pagină » Politic » Memorandum adoptat de Guvern: Angajații ROMGAZ vor beneficia de o majorare salarială

Memorandum adoptat de Guvern: Angajații ROMGAZ vor beneficia de o majorare salarială

Guvernul a aprobat vineri un memorandum potrivit căruia angajații ROMGAZ vor beneficia de o majorare salarială. Aceasta se va aplica de la 1 iunie.
Memorandum adoptat de Guvern: Angajații ROMGAZ vor beneficia de o majorare salarială
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Petru Mazilu
08 mai 2026, 20:25, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Anunțul a fost făcut de Guvern prin intermediul unui comunicat de presă. Salariile vor crește cu 6,5%.

„Angajații SNGN ROMGAZ SA vor beneficia de o majorare salarială de 6,5% începând cu 1 iunie 2026, decizie luată astăzi de Guvern în condițiile în care compania derulează în 2026 cel mai mare program de investiții din istoria societății, de aproximativ 5,6 miliarde lei. Între proiectele derulate de SNGN ROMGAZ SA menționăm Neptun Deep, finalizarea centralei Iernut și acordul de principiu cu Azomureș privind preluarea activităţii operaţionale a producătorului de îngrăşăminte chimice”, a transmis Guvernul.

Guvernanții au explicat de ce au luat decizia.

„Decizia … are în vedere rolul strategic al Romgaz în asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale a României și contribuția sa la stabilitatea pieței de gaze naturale la nivel național. În acest context, nevoia de menținere a stabilității și motivării resursei umane reprezintă o condiție esențială pentru realizarea obiectivelor operaționale și investiționale asumate de companie. Măsura are un caracter prudent și justificat, fiind orientată către reducerea riscului de migrare a personalului calificat către companii concurente, într-un context de presiune crescută pe piața forței de muncă specializate”, a precizat Guvernul.

Recomandarea video

Bolojan îi ridică uneia dintre asociațiile lui Adrian Năstase statutul de utilitate publică
G4Media
În plin război politic, Kovesi îl atacă pe Nicușor Dan, după ce acesta a spus că s-au făcut abuzuri la DNA: „Faptul că ai obținut un scor bun la olimpiadă, nu te califică să faci astfel de afirmații/Îi doresc președintelui somn bun”
Gandul
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Cancan
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport
El este suspectul în crima din Bihor, unde o elevă de 18 ani a fost găsită moartă, pe câmp. Unde a fost prins Jozsef Zsolt Bóné I VIDEO
Libertatea
O tânără din Cluj s-a întors din America Centrală cu o boală rară în lume, care i-a uimit chiar și pe medici. Ce este leishmanioza tropicală și cum se transmite?
CSID
Check engine aprins în bord: Cum conduci mașina în continuare?
Promotor