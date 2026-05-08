Memorandum adoptat de Guvern: Angajații ROMGAZ vor beneficia de o majorare salarială

Anunțul a fost făcut de Guvern prin intermediul unui comunicat de presă. Salariile vor crește cu 6,5%.

„Angajații SNGN ROMGAZ SA vor beneficia de o majorare salarială de 6,5% începând cu 1 iunie 2026, decizie luată astăzi de Guvern în condițiile în care compania derulează în 2026 cel mai mare program de investiții din istoria societății, de aproximativ 5,6 miliarde lei. Între proiectele derulate de SNGN ROMGAZ SA menționăm Neptun Deep, finalizarea centralei Iernut și acordul de principiu cu Azomureș privind preluarea activităţii operaţionale a producătorului de îngrăşăminte chimice”, a transmis Guvernul.

Guvernanții au explicat de ce au luat decizia.

„Decizia … are în vedere rolul strategic al Romgaz în asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale a României și contribuția sa la stabilitatea pieței de gaze naturale la nivel național. În acest context, nevoia de menținere a stabilității și motivării resursei umane reprezintă o condiție esențială pentru realizarea obiectivelor operaționale și investiționale asumate de companie. Măsura are un caracter prudent și justificat, fiind orientată către reducerea riscului de migrare a personalului calificat către companii concurente, într-un context de presiune crescută pe piața forței de muncă specializate”, a precizat Guvernul.