Armistițiu de trei zile între Rusia și Ucraina. Anunțul a fost făcut de Donald Trump

Anunțul a fost făcut vineri pe rețeaua Truth Social.

„Am plăcerea să anunț că va exista o încetare a focului de trei zile (9, 10 și 11 mai) în războiul dintre Rusia și Ucraina. Sărbătoarea în Rusia este dedicată Zilei Victoriei, dar, la fel este în Ucraina, deoarece și ea a fost o parte importantă a celui de-al Doilea Război Mondial”, a explicat președintele SUA, Donald Trump.

Armistițiul va include și un schimb de prizonieri.

„Această încetare a focului va include suspendarea tuturor activităților militare și un schimb de 1.000 de prizonieri din fiecare țară. Această cerere a fost făcută direct de mine și apreciez foarte mult acordul președintelui Vladimir Putin și al președintelui Volodimir Zelenski. Sper că acesta este începutul sfârșitului unui război foarte lung și devastator. Discuțiile continuă pentru încheierea acestui conflict major, cel mai mare de la al Doilea Război Mondial încoace, și ne apropiem de final din ce în ce mai mult pe zi ce trece”, a precizat Donald Trump.

Anterior, rușii au amenințat Ucraina cu atacuri devastatoare asupra Kievului dacă ucrainenii perturbă ceremoniile dedicate Zilei Victoriei.