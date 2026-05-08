UE, Ucraina și Canada organizează o reuniune internațională pentru repatrierea copiilor ucraineni deportați de Rusia

Uniunea Europeană, Ucraina și Canada vor organiza luni, 11 mai, o reuniune la nivel înalt dedicată repatrierii copiilor ucraineni transferați forțat și deportați ilegal de Rusia.

Conform unui comunicat oficial, evenimentul va fi găzduit de Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha și ministrul canadian de Externe, Anita Anand.

La reuniune vor participa miniștri și oficiali de rang înalt din aproximativ 50 de state și organizații internaționale. Scopul discuțiilor este sprijinirea eforturilor Ucrainei pentru identificarea, repatrierea, reintegrarea copiilor ucraineni afectați de război.

Participanții vor analiza și măsuri pentru tragerea la răspundere a Rusiei, dar și modalități de intensificare a sancțiunilor împotriva celor considerați responsabili pentru aceste acțiuni.

Reuniunea va începe la ora 17:00 CEST și va include mesaje video transmise de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și premierul Canadei, Mark Carney.

Ulterior, va avea loc o masă rotundă ministerială cu membrii Coaliției internaționale pentru repatrierea copiilor ucraineni și reprezentanți din aproximativ 20 de țări invitate.

Evenimentul se va încheia cu declarațiile finale ale copreședinților reuniunii.

Întreaga reuniune va fi transmisă în direct pe EBS. Totodată, înaintea discuțiilor, la ora 16:40 CEST, va avea loc o conferință de presă comună susținută de Kaja Kallas, Marta Kos, Andrii Sybiha și Anita Anand.

În aceeași zi va fi proiectat și documentarul „After the Rain: Putin’s Stolen Children Come Home”, urmat de o dezbatere la care vor participa regizorul filmului, reprezentanți ai Ucrainei și alți invitați. Documentarul va putea fi urmărit gratuit timp de o lună pe portalul audiovizual.