Lavrov critică planurile Germaniei. Rusia avertizează asupra tensiunilor tot mai mari din Europa

Oficialul rus a catalogat afirmațiile drept „uimitoare” și a sugerat că acestea alimentează tensiunile de securitate din spațiul european, scrie Anadolu Agency.

Declarațiile au fost făcute vineri, în cadrul unui eveniment comemorativ organizat la Ministerul rus de Externe, potrivit agenției de presă Tass. Lavrov a susținut că dorința Germaniei de a-și întări capacitatea militară provoacă îngrijorare atât în Rusia, cât și în alte state europene.

Șeful diplomației ruse a afirmat că oficialii de la Bruxelles ar încuraja „sentimente revanșarde” în Europa și a acuzat unele state occidentale că pregătesc „o nouă ofensivă” împotriva Rusiei. În discursul său, Lavrov a făcut referire inclusiv la perioada celui de-Al Doilea Război Mondial și la Germania nazistă.

Potrivit acestuia, anumite țări europene ar încerca să repete „experiența lui Hitler”, acuzație folosită frecvent de Moscova în contextul conflictului din Ucraina și al relațiilor tensionate cu Occidentul.

În același timp, Lavrov a transmis un avertisment dur privind eventualele incidente care ar putea afecta ceremoniile dedicate Zilei Victoriei, sărbătorită în Rusia pe 9 mai și care marchează victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în 1945.

Lavrov critică planurile Germaniei în contextul armistițiului temporar anunțat de Rusia

Oficialul rus a declarat că Moscova nu va avea „nicio milă” față de cei pe care i-a numit „naziști resurgenți în Occident prin Ucraina”, dacă atacurile vor continua în perioada comemorărilor.

Luni, Ministerul rus al Apărării a anunțat un armistițiu temporar de două zile, programat pentru 8 și 9 mai, cu ocazia Zilei Victoriei. Totodată, Rusia a avertizat că orice încercare de perturbare a ceremoniilor va atrage un răspuns militar „masiv”, inclusiv prin atacuri cu rachete.

De cealaltă parte, autoritățile de la Ucraina au anunțat că vor respecta unilateral o încetare a focului începând de marți noaptea. Cu toate acestea, Kievul a acuzat ulterior Rusia că a încălcat armistițiul prin continuarea atacurilor aeriene și a operațiunilor militare de pe front.

Escaladarea declarațiilor dintre Moscova și liderii occidentali vine într-un moment extrem de tensionat pentru securitatea europeană, pe fondul războiului din Ucraina și al discuțiilor privind reînarmarea statelor membre NATO.