Rusia: O femeie, condamnată la muncă forțată pentru o carte cu personaje LGBT

O femeie din Ekaterinburg, unul dintre cele mai mari orașe din Rusia, a fost condamnată la un an și jumătate de muncă forțată după ce autoritățile ruse au considerat că o carte de tip fanfiction scrisă de aceasta ar conține materiale pornografice.
Maria Miron
08 mai 2026, 17:54, Știri externe
O instanță locală din orașul rus situat în Munții Ural, la granița dintre Europa și Asia, a condamnat-o joi pe Alexandra Kuzyk, în vârstă de 36 de ani, pentru „producerea ilegală de pornografie”, într-un dosar deschis în mai 2025. Potrivit Current Time, procurorii ceruseră inițial patru ani de închisoare cu executare.

Textul, catalogat drept pornografic

Ancheta a început după ce o femeie a reclamat autorităților că a văzut cartea la fiica sa minoră. Potrivit presei locale, volumul conține așa-numite „relații netradiționale”, termen folosit frecvent în Rusia pentru a descrie personaje sau relații LGBT.

Cartea nu conținea imagini, ci doar text, însă autoritățile au stabilit printr-o expertiză psihologico-lingvistică faptul că „materialul are caracter pornografic”.

Cum funcționează sistemul rus de muncă forțată

Alexandra Kuzyk, fotograf și stilistă, și-a recunoscut vina în instanță și a declarat că scrierea de fanfiction reprezintă un hobby mai vechi.

Potrivit legislației ruse, persoanele condamnate la muncă forțată sunt obligate să locuiască în centre corecționale speciale, fiind folosite la curățenie și lucrări de întreținere urbană. În plus, în sistemul rus de „muncă forțată”, o parte din salariu este reținută de stat ca parte a pedepsei, iar statul poate păstra până la 20% din veniturile condamnaților.

În ultimii ani, autoritățile ruse au intensificat măsurile împotriva conținutului LGBT, inclusiv în literatură și mediul online. În urmă cu trei ani, Curtea Supremă a Rusiei a declarat „mișcarea internațională LGBT” drept organizație extremistă.

