Criză politică în Danemarca. Negocierile pentru noul guvern al premierului Mette Frederiksen au eșuat

Premierul danez Mette Frederiksen se confruntă cu o criză politică majoră după ce negocierile pentru formarea unei noi coaliții de guvernare au eșuat vineri, punând sub semnul întrebării posibilitatea obținerii unui al treilea mandat consecutiv la conducerea țării.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
08 mai 2026, 18:36, Știri externe
Blocajul a apărut după ce unul dintre partenerii-cheie de negocieri, liderul Partidului Moderat, Lars Lokke Rasmussen, a decis să se retragă din discuțiile pentru formarea noului executiv. Acesta a propus ca responsabilitatea negocierilor să fie preluată de Troels Lund Poulsen, care ar putea încerca să construiască un guvern de centru-dreapta, conform Reuters.

Negocierile dintre partidele de centru-stânga au stagnat în ultimele săptămâni, afectând procesul decizional al guvernului într-un moment sensibil pentru politica externă a Danemarcei. Potrivit informațiilor oficiale, una dintre principalele provocări o reprezintă tensiunile cu administrația președintelui american Donald Trump privind statutul și interesele strategice legate de Groenlanda.

În acest context, regele Frederik X trebuie acum să desemneze un nou lider politic care să exploreze posibilitățile de formare a unei majorități parlamentare. Palatul Regal a anunțat că monarhul urma să se întâlnească vineri după-amiază cu Mette Frederiksen pentru consultări oficiale.

Potrivit procedurilor constituționale daneze, regele poate desemna un alt lider politic pentru negocieri sau îi poate oferi actualului premier o nouă șansă de a forma un cabinet.

Criză politică în Danemarca după cel mai slab rezultat electoral al social-democraților din ultimul secol

Partidul Social Democrat, aflat la guvernare din 2019, a obținut doar 38 de mandate în Parlamentul de 179 de locuri în urma alegerilor din martie, în scădere semnificativă față de cele 50 de mandate câștigate în 2022.

Acesta reprezintă cel mai slab rezultat electoral al social-democraților danezi din anul 1903, fapt care a complicat considerabil negocierile pentru formarea unei majorități stabile.

