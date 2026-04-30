Prima pagină » Social » Criza politică din țară ar putea afecta plata pensiilor și a salariilor? Ce spune ministrul interimar al Muncii

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat joi, la finalul unei ședințe extraordinare de Guvern, că plata pensiilor și a salariilor nu va fi afectată de criza politică din țară, marcată de demisia miniștrilor PSD din Guvern și depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Executivului.
Diana Nunuț
30 apr. 2026, 14:31, Economic

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a răspuns, joi, întrebărilor adresate de jurnaliști la finalul ședinței extraordinare de Guvern, în urma căreia proiectul de lege privind interdicția cumulului pensiei cu salariul la stat a fost adoptată.

Întrebat dacă actuala criză politică, generată de demisia miniștrilor social-democrați din Executiv și depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului de către PSD și AUR, ar putea să afecteze plata pensiilor și a salariilor în următoarea perioadă, ministrul a respins un asemenea scenariu.

„Ca ministru al muncii interimar și în numele guvernului vă pot spune foarte clar, fără dubii, că există resurse pentru plata salariilor, pentru plata pensiilor nu există niciun fel de risc ca acestea să fie plătite. Asigur românii că acest guvern lucrează în continuare pentru a putea să asigure această stabilitate. Lumea nu trebuie să-și facă griji și poate să stea liniștită, că statul continuă să lucreze”, a explicat Pîslaru.

În privința unei eventuale indexări a pensiilor, ministrul a evitat un angajament ferm, explicând faptul că decizia va depinde de „spațiul fiscal pe care îl avem”.

„Cred că discuțiile trebuie avute în funcție de spațiul fiscal pe care îl avem. Ceea ce riscă să se întâmple prin această moțiune de cenzură este pur și simplu să blocheze activitatea guvernamentală. Lucrurile acestea vor avea consecințe economice fundamentale și vor putea afecta niște fluxuri de bani importante, mai ales cele nerambursabile, dinspre zona UE. Dacă s-ar ajunge în vreun moment să existe probleme cu privire la indexarea pensiilor sau cu privire la modul în care finanțele publice vor arăta, vor fi direct generate de cei care au declanșat moțiunea de cenzură”, a completat Pîslaru. 

