Lider din PNL: Nicușor Dan trebuia să fie mai ferm în criza politică. Poate nu se ajungea aici, dacă-și folosea toate pârghiile

Virgil Guran, liderul PNL Dâmbovița, a vorbit miercuri, la RFI, despre actuala situație politică din România, după ce săptămâna trecută, PSD a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, iar în această săptămână a depus o moțiune de cenzură, alături de AUR, împotriva Guvernului.

Liberalul susține că Nicușor Dan trebuia să dea un mesaj mai ferm pentru a preveni escaladarea crizei politice și consideră că dacă președintele folosea toate pârghiile conferite de funcția sa, „poate nu se ajungea aici”.

„Trebuia să fie mai ferm, trebuia să intervină, pentru că poate nu se ajungea aici, dacă-și folosea toate pârghiile de președinte, dar să sperăm că în momentul de față va avea o atitudine normală, de președinte care dorește stabilitate”, a afirmat Virgil Guran la RFI.

Întrebat ce putea să facă Nicușor Dan în această criza politică, luând în calcul și limitele mandatului prezidențial, liderul PNL din Dâmbovița a venit cu explicații.

„Legea îi permite să discute, să aplaneze astfel de conflicte, iar în momentul în care ești ferm din poziția de președinte, vă spun eu că partidele înțeleg. O făcea și Iohannis și Băsescu și ceilalți și de multe ori, partidele se linișteau, dar se pare că n-a făcut acest lucru”.

Marți, la câteva ore după ce PSD și AUR au depus o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, președintele Nicușor Dan a afirmat că se aștepta ca aceasta să fie depusă în Parlament și a precizat că o variantă de guvern AUR -PSD i se pare „improbabilă”.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan va fi prezentată miercuri în plenul reunit al Parlamentului, în timp ce votul decisiv este programat pentru 5 mai.