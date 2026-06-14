Veștea a dezvăluit cum a ajuns propunerea surpriză a lui Nicușor Dan: În urmă cu patru zile, dinspre Cotroceni

Dezvăluirile au fost făcute duminică seara în timpul unui interviu acordat Euronews.

„În urmă cu patru zile… dinspre Cotroceni, am avut o discuție, a fost doar o discuție prealabilă, nu a avut date certe (…) președintele a expus o serie de motive și de situații, nu aveam de ce să o împărtășesc cu altcineva deoarece nu era o certitudine (discuția de la Cotroceni n.r.) Aseară când am revenit în țară am fost chemat de președinte”, a explicat Adrian Veștea.

El a explicat că nu a informat conducerea PNL deoarece nu a avut posibilitatea „să meargă la ședință”. Veștea a mai spus că va vorbi luni cu liderul liberal Ilie Bolojan și a insistat asupra faptului că PNL trebuie să-și asume guvernarea.

„Trebuie să ne raportăm la România, acum România are mai mult ca oricând de reforme (…) Cred că PNL trebuie să aibă această responsabilitate”, a precizat Veștea.

Duminică, președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat, în mod surprinzător, pe liberalul Adrian Veștea să formeze noul Guvern.

În replică, președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat faptul că desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan a fost făcută fără consultarea conducerii partidului și a calificat decizia drept „un act ostil”.