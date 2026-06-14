Adrian Veștea respinge scenariul unei rupturi în PNL: „Nu îmi doresc să se creeze două tabere”

Într-un interviu acordat Euronews România, liberalul a respins ideea unei scindări în partid și a făcut apel la dialog și unitate.

Declarațiile vin în contextul nemulțumirilor apărute în interiorul PNL după anunțul privind desemnarea sa, decizie care i-a surprins pe mulți dintre liderii formațiunii.

Apel la dialog în interiorul partidului

Întrebat despre tensiunile din partid, Veștea a susținut că liberalii trebuie să depășească actualul moment prin dialog și responsabilitate.

„Partidul Național Liberal trebuie să aibă această responsabilitate să se așeze în întregul său la masă”, a declarat acesta.

El a precizat că discuțiile trebuie purtate inclusiv cu liderul partidului, subliniind că soluțiile pot fi găsite doar prin comunicare și colaborare.

„Nu îmi doresc să se creeze două tabere”

Adrian Veștea a respins ideea că desemnarea sa ar putea provoca o ruptură în interiorul formațiunii.

„Nu aș vrea să îi nominalizez, fiindcă văd că toate discuțiile merg în zona respectivă, pentru a încerca să creăm două tabere, să creăm o ruptură în Partidul Național Liberal. Nu îmi doresc acest lucru”, a afirmat el.

Liberalul a amintit că face parte din PNL din 1996 și a trecut prin perioade dificile din istoria formațiunii, inclusiv momente în care dreapta românească era fragmentată în mai multe partide.

Potrivit acestuia, experiențele din trecut ar trebui să reprezinte un argument în favoarea păstrării unității partidului.

Mesaj către conducerea PNL

Veștea a susținut că partidul trebuie să trateze actuala situație cu maturitate și să evite conflictele interne.

El a criticat ideea impunerii disciplinei prin presiuni sau amenințări și a afirmat că PNL a fost întotdeauna un partid în care membrii și-au exprimat liber opiniile.

„Nu cred că va rupe Partidul Național Liberal. Chiar din contră, eu consider că Partidul Național Liberal trebuie să fie mult mai întărit din această situație”, a declarat acesta.

Referire la Ilie Bolojan

Întrebat cum va reacționa liderul liberalilor, Ilie Bolojan, Veștea a evitat să facă previziuni, însă a avut cuvinte de apreciere la adresa acestuia.

„Este o persoană matură, este o persoană care a trecut prin tot felul de situații”, a spus liberalul.

În opinia sa, în perioada următoare ar trebui să primeze interesul țării și implementarea reformelor asumate de viitorul guvern.

Veștea a insistat că nu urmărește confruntarea cu liderii partidului și că obiectivul său este menținerea unității liberale într-un moment considerat crucial pentru formarea noului Executiv.