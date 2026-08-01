Explozie în apropierea unei cafenele din Moscova. Bilanțul preliminar: Trei morți și 15 răniți

O explozie puternică s-a produs sâmbătă seara, în apropierea unei cafenele din Moscova, potrivit ministerului rus de Interne, relatează Al Jazeera și Anadolu.

Într-o declarație publicată pe platforma rusă de socializare Max, ministerul a precizat că explozia s-a produs în jurul orei locale 20:10 lângă clădirea nr. 1 din Piața Kudrinskaya.

Poliția din Moscova a declarat agenției de presă rusă de stat Ria Novosti că explozia a provocat „trei decese și 15 răniți, cu leziuni de gravitate variabilă”.

Autoritățile nu au precizat imediat cauza exploziei, însă a fost deschisă o anchetă.

Potrivit presei ruse, traficul din apropierea pieței a fost blocat temporar, iar intrările în stația de metrou „Barrikadnaya” au fost închise, mai notează Al Jazeera.