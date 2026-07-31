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Pakistan: Cel puțin 34 de persoane au murit într-o explozie dintr-o mină de cărbune

Cel puțin 34 de mineri și-au pierdut viața în urma unei explozii produse într-o mină de cărbune din provincia pakistaneză Balochistan. Deflagrația a fost provocată de o acumulare de gaz metan, iar în urma acesta a fost declanșată o amplă operațiune de căutare salvare.
Pakistan: Cel puțin 34 de persoane au murit într-o explozie dintr-o mină de cărbune
Sursa foto: X
Radu Mocanu
31 iul. 2026, 09:10, Știri externe
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O explozie produsă joi într-o mină de cărbune din apropierea orașului Quetta, capitala provinciei Balochistan din sudul Pakistanului, s-a soldat cu moartea a cel puțin 34 de mineri, au anunțat vineri autoritățile provinciale pentru prevenirea dezastrelor, notează AFP

Instituția a anunțat în cursul nopții de joi spre vineri că echipele de intervenție au recuperat până în prezent 34 de cadavre și că operațiunea de salvare continuă pentru localizarea și evacuarea altor mineri care ar putea fi încă blocați în subteran. Autoritățile nu au precizat câte persoane se aflau în mină în momentul producerii exploziei. 

Deflagrația ar fi fost provocată de acumularea de gaz metan. Martorii au declarat că, după explozie, mai mulți mineri au coborât în subteran pentru a-și salva colegii, însă o parte dintre aceștia și-au pierdut, la rândul lor, viața. 

În ciuda resurselor subterane bogate care se regăsesc în Balochistan este cea mai săracă regiune din Pakistan și accidentele miniere sunt frecvente în ciuda apelurilor repetate ale organizațiile pentru drepturile lucrătorilor au solicitat în repetate rânduri îmbunătățirea condițiilor de muncă. 

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