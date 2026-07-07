Nouă polițiști uciși într-un atac asupra unui post de poliție din Pakistan. Forțele de securitate anunță 15 militanți eliminați

Potrivit autorităților, atacul a avut loc într-o zonă izolată din districtul Ziarat, provincia Balochistan. Zeci de militanți au deschis focul asupra postului de poliție, declanșând un schimb intens de focuri. Guvernul provincial a anunțat că nouă polițiști și-au pierdut viața, iar mai mulți colegi ai acestora au fost răniți. În timpul atacului, opt polițiști au fost luați ostatici, însă au fost recuperați ulterior în urma intervenției forțelor de securitate, mai scrie AP.

Operațiune de amploare după atac

Purtătorul de cuvânt al guvernului din Balochistan, Shahid Rind, a declarat că forțele de securitate au lansat imediat o operațiune de neutralizare a atacatorilor. Potrivit acestuia, 15 militanți au fost uciși în timpul intervenției. Autoritățile au anunțat că operațiunile bazate pe informații vor continua pentru identificarea și eliminarea altor membri ai grupărilor armate. Oficialii au transmis că atacurile asupra instituțiilor statului vor primi un răspuns ferm.

Nicio revendicare oficială

Până în prezent, niciun grup nu și-a asumat responsabilitatea pentru atac. Suspiciunile se îndreaptă însă către Armata de Eliberare a Balochistanului (Baloch Liberation Army – BLA), organizație separatistă interzisă de autoritățile pakistaneze și desemnată organizație teroristă de Statele Unite în 2019. BLA revendicase anterior un atentat sinucigaș comis în weekend asupra unui post de securitate din orașul de coastă Jiwani, deși guvernul pakistanez nu a confirmat oficial implicarea grupării.

Islamabad acuză din nou India

Ministrul pakistanez de Interne, Mohsin Naqvi, a acuzat că în spatele atacului s-ar afla militanți sprijiniți de India. Oficialul nu a prezentat însă dovezi care să susțină afirmația. India a respins în repetate rânduri acuzațiile Islamabadului privind presupusul sprijin acordat separatiștilor din Balochistan sau militanților pakistanezi. Naqvi a transmis condoleanțe familiilor polițiștilor uciși și a afirmat că astfel de atacuri „nu vor reuși să submineze pacea”.

Regiunea rămâne una dintre cele mai instabile din Pakistan

Provincia Balochistan este cea mai întinsă, dar și cea mai slab populată regiune a Pakistanului și se confruntă de ani de zile cu o insurgență separatistă. Pe lângă BLA, în provincie este activă și organizația Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), cunoscută drept talibanii pakistanezi, responsabilă pentru numeroase atacuri asupra forțelor de securitate. În ultimele zile, autoritățile au recunoscut și alte atacuri armate asupra civililor în apropierea orașului Quetta, unde localnicii au organizat proteste și au cerut măsuri sporite de securitate.