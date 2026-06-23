Atac armat extrem de violent într-un liceu din Filipine: trei elevi au fost uciși, iar cel puțin 20 au fost răniți / Autorii sunt doi adolescenți de 14 și 15 ani

Trei elevi au fost uciși, iar cel puțin alți 20 au fost răniți luni, după ce doi adolescenți înarmați au deschis focul într-un liceu din orașul Tacloban, în centrul Filipinelor.

Cei doi suspecți, în vârstă de 14 și 15 ani, au fost arestați, iar autoritățile încearcă să stabilească motivul atacului, relatează AP.

Potrivit poliției, atacul a avut loc în cursul dimineții la Liceul Național San Jose, o unitate de învățământ de stat cu peste 1.500 de elevi.

Atât autorii, cât și victimele erau elevi ai liceului.

UN elev e în stare gravă la spital

Șeful poliției regionale, generalul de brigadă Jason Capoy, a declarat că 15 dintre răniți au fost împușcați, inclusiv un elev lovit în cap, care se află în stare gravă la spital.

🇵🇭 A bloody school shooting in the Philippines leaves three dead. Two teenagers opened fire at a school in the Philippines. Three people were killed and five others were wounded. pic.twitter.com/fgatN8xAcQ — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) June 22, 2026

Celelalte persoane au fost rănite în timp ce încercau să fugă din calea atacatorilor, unele împiedicându-se sau sărind pe ferestre pentru a se salva.

Potrivit anchetatorilor, cei doi adolescenți, care erau prieteni apropiați, au declarat în timpul primelor audieri că ar fi fost victime ale bullyingului la școală.

Poliția nu a oferit, deocamdată, detalii suplimentare privind această afirmație.

Puștii au furat pistoalele de la mătușa unuia dintre ei

Unul dintre suspecți a folosit un pistol de calibru 9 mm, pe care l-ar fi luat de la mătușa sa, polițistă, aceasta fiind acum anchetată.

Celălalt adolescent era înarmat cu un revolver de calibru 38.

Anchetatorii spun că tinerii au reușit să introducă armele în campus deoarece la toate intrările și ieșirile era de serviciu un singur agent de pază.

„Suspecții au intrat în două săli de clasă. După primele focuri de armă, elevii au fugit, iar atacatorii au urmărit unele dintre victime într-o altă clasă”, a declarat Jason Capoy.

Majoritatea victimelor decedate și rănite sunt fete, iar polițiștii au recuperat de la locul atacului cel puțin 40 de tuburi de cartuș.

Panică și groază peste tot

Imagini distribuite pe rețelele sociale surprind elevi ascunși sub bănci, plângând și țipând în timp ce, pe fundal, se aud focuri de armă.

Alte înregistrări îi arată pe adolescenți ieșind speriați din școală, unii sprijinindu-se sau îmbrățișându-se.

Unul dintre suspecți a fost prins imediat după atac în incinta liceului, în timp ce celălalt a fugit și s-a ascuns într-o locuință din apropiere, fiind capturat ulterior cu ajutorul informațiilor oferite de locuitori.

Președintele a ordonat o anchetă

Președintele Filipinelor, Ferdinand Marcos Jr., a ordonat declanșarea unei anchete complete și a cerut consolidarea măsurilor de securitate în școli, la locurile de muncă și în alte spații publice.

„Președintele a fost profund întristat de acest incident. Oricine, în special părinții victimelor, se va simți trist și îngrozit”, a declarat subsecretarul pentru comunicații, Claire Castro.

După finalizarea anchetei, cei doi adolescenți vor fi predați serviciilor sociale, deoarece sunt minori.

Potrivit legislației din Filipine, suspectul în vârstă de 14 ani ar putea fi scutit de răspundere penală, întrucât legea stabilește vârsta minimă de 15 ani pentru tragerea la răspundere a unui minor, cu excepția cazurilor în care se dovedește că acesta a înțeles pe deplin gravitatea faptelor și consecințele lor.

Deși infracțiunile comise cu arme de foc sunt frecvente în Filipine, pe fondul numărului mare de arme deținute ilegal, atacurile armate în școli sunt rare.

Un incident similar a avut loc în 2022, când un bărbat înarmat a deschis focul într-o universitate din zona metropolitană Manila, ucigând trei persoane înainte de a fi arestat.