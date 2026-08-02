Mai multe persoane au fost ucise într-un atac armat la un restaurant din statul american Idaho. Suspectul a murit

Șeful poliției din Twin Falls, Matthew Hicks, a declarat că mai multe agenții de aplicare a legii au intervenit la ceea ce a descris ca fiind o scenă cu împușcături în desfășurare „foarte haotică”, relatează FoxNews.

Hicks a confirmat că au existat mai multe victime, inclusiv presupusul atacator, dar a spus că autoritățile încă lucrează pentru a informa rudele victimelor înainte de a publica numărul exact al morților. El a adăugat că mai multe alte persoane sunt tratate pentru răni la un spital local.

„Ceea ce vă pot spune în acest moment este că au avut loc împușcături la locația In-N-Out, soldată cu victime”, a declarat Hicks în timpul unei conferințe de presă. „Nu am numărul exact confirmat. Încă încercăm să anunțăm rudele apropiate.”

Autoritățile nu au dezvăluit identitatea suspectului atacator și nici nu au stabilit un motiv.

„Credem că amenințarea la adresa comunității a încetat”, a spus Hicks. „Presupusul trăgător în acest incident este decedat. El se afla în apropiere, la fața locului, și lucrăm pentru a-i stabili identitatea și motivațiile din spatele acestui fapt.”

Poliția a declarat că ofițerii au răspuns la rapoartele despre un atacator activ în jurul orei locale 14:30.

„Departamentul nostru intervine în urma unui incident cu trăgători activi în zona In-N-Out”, a declarat Departamentul de Poliție din Twin Falls într-un comunicat anterior. „Rugăm toți locuitorii și vizitatorii să evite zona, astfel încât ofițerii și echipele de intervenție să poată lucra în siguranță”, a mai transmis poliția.