Africa de Sud: Cel puțin 12 morți și nouă răniți într-un atac armat la Johannesburg

Poliția spune că alte nouă persoane au fost rănite în atacul de marți seară, la o așezare informală din Cleveland, și că este în curs de desfășurare o căutare a suspecților, potrivit BBC.

„Se presupune că peste 10 suspecți au fost lăsați cu un Toyota Quantum alb lângă o benzinărie din Cleveland”, a anunțat poliția într-un comunicat.

„Suspecții ar fi intrat în așezarea informală prin ambele intrări și s-au deplasat prin zonă, deschizând focul asupra locuitorilor și membrilor comunității în mai multe locuri înainte de a fugi de la locul faptei cu același vehicul”, se arată în comunicat.

Africa de Sud are una dintre cele mai mari rate ale crimelor din lume, cu o medie de aproximativ 60 de persoane ucise pe zi.

Împușcăturile în așezările informale sunt foarte frecvente în țară și sunt uneori legate de violența bandelor și de disputele personale.

Departamentul de poliție local a declarat că ofițerii săi au răspuns la o „plângere privind împușcături în desfășurare” marți, în jurul orei locale 23:10 (21:10 GMT).

De asemenea, au fost desfășurate servicii medicale de urgență pentru a acorda îngrijiri răniților.

Motivul atacului este în deocamdată necunoscut

Poliția a declarat că opt bărbați și trei femei au murit la fața locului, în timp ce un alt bărbat a murit în spital din cauza rănilor suferite. Cel puțin alte nouă persoane au fost duse la diverse unități medicale pentru tratament în urma rănilor prin împușcare.

Comunicatul poliției precizează că „motivul atacului este în prezent necunoscut și face parte din ancheta în curs”.

Anul trecut, nouă persoane au fost ucise într-un atac armat în masă la o tavernă din Johannesburg. Conform statisticilor citate de Gideon Joubert de la Asociația Sud-Africană a Proprietarilor de Arme, există aproximativ trei milioane de arme de foc deținute legal în Africa de Sud și cel puțin același număr de arme neautorizate.