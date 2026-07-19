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Cutremur cu magnitudinea 5,5 în Peru: Cel puțin 5 morți și 20 de răniți

Cel puțin 5 oameni au murit și ați 20 au fost răniți, în urma unui cutremur cu magnitudinea de 5.5 care a lovit centrul țării Peru.
Cutremur cu magnitudinea 5,5 în Peru: Cel puțin 5 morți și 20 de răniți
Sursă foto: Colaj / X
Daiana Rob
19 iul. 2026, 20:19, Știri externe
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Un cutremur cu magnitudinea de 5,5 a zguduit regiunea Anzilor din Peru, provocând moartea a cel puțin cinci persoane, au anunțat duminică autoritățile. Peste 20 de persoane au fost rănite, iar 300 au fost evacuate.

Serviciul Geologic al Statelor Unite a raportat că seismul s-a produs sâmbătă la ora 21:24, epicentrul său fiind situat la 2 kilometri vest-sud-vest de orașul Sicaya, din provincia Huancayo. Adâncimea seismului a fost de 10 kilometri, potrivit Associated Press. 

Institutul Național de Apărare Civilă din Peru a declarat într-un comunicat că numărul total al persoanelor dispărute rămâne încă necunoscut. Mai multe clădiri s-au prăbușit sau au suferit daune structurale, printre care biserica locală și mănăstirea. Pe unele imagini publicate pe X se vede cum în drumuri au apărut fisuri, iar în pereții clădirilor erau crăpături vizibile.

Luis Vásquez, șeful biroului local de apărare civilă, a declarat jurnaliștilor că utilizarea materialelor rustice din chirpici în construcțiile din acea zonă andină „a contribuit la amplificarea impactului și a pagubelor”.

Cutremurele sunt frecvente în Peru, țară situată în așa-numitul „Inel de Foc” al Pacificului.

Imaginile difuzate de mass-media locală au surprins suferința rudelor victimelor într-una dintre zonele cele mai grav afectate, regiunea agricolă Chongo Bajo, unde locuitorii se strângeau sub pături în fața caselor grav avariate. Au fost văzute și animale sub dărâmături.

„Casa mea a fost distrusă”, a declarat Hermenegilda Guamalato pentru un post de radio local, în timp ce căuta un loc unde să se adăpostească împreună cu cei trei copii ai săi în provincia vecină Huayucachi.

 

În imaginile publicate pe internet, se vede cum seismul a apărut brusc. Acesta a avut și alte replici de magnitudini mai mici: 3,1 pe scara Richter.

În 2007, un cutremur cu magnitudinea de 7,9 a lovit provincia Pisco din regiunea Ica, provocând moartea a aproape 600 de persoane.

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