Cea mai mare șahistă din istorie ar putea deveni președintele Ungariei. Cine este Judit Polgár

Nominalizarea a fost anunțată de premierul Péter Magyar, care susține că reputația și parcursul profesional al marii sportive o recomandă pentru un rol menit să unească societatea ungară într-o perioadă de schimbări politice.

Potrivit premierului, numele lui Judit Polgár este asociat cu talentul, perseverența și performanța la cel mai înalt nivel, calități care ar face din aceasta un președinte respectat de întreaga societate, scrie TVP World.

De ce a fost aleasă marea campioană de șah

Péter Magyar a explicat că Ungaria are nevoie de o figură publică aflată deasupra disputelor politice, capabilă să inspire încredere și unitate. În opinia sa, Judit Polgár întrunește aceste condiții datorită carierei sale excepționale și imaginii impecabile construite de-a lungul deceniilor.

Căutarea unui nou șef al statului a început după încheierea mandatului fostului președinte Tamás Sulyok. Acesta a promulgat un amendament constituțional adoptat de partidul de guvernământ Tisza, măsură care a pus capăt mandatului său în cadrul reformelor inițiate de Péter Magyar pentru desființarea structurilor de putere create în perioada fostului premier Viktor Orbán.

Dacă Judit Polgár va accepta nominalizarea, Parlamentul Ungariei, unde partidul Tisza deține majoritatea, va decide prin vot dacă aceasta va deveni următorul președinte al țării. Constituția ungară prevede că șeful statului este ales de Parlament, nu prin vot direct al cetățenilor.

O carieră fără precedent în istoria șahului

Născută la Budapesta în 1976, Judit Polgár a revoluționat lumea șahului, dominată în mod tradițional de bărbați. De-a lungul carierei sale, a învins unii dintre cei mai mari jucători din istorie, printre care Garry Kasparov și Magnus Carlsen, precum și un total de 11 campioni mondiali.

Primele performanțe au venit foarte devreme. La doar nouă ani a câștigat primul turneu internațional, iar la 12 ani devenea cea mai bine clasată șahistă din lume. A păstrat această poziție timp de 26 de ani, până la retragerea din activitate, în 2014.

În 1991, la numai 15 ani, Judit Polgár devenea cel mai tânăr mare maestru internațional din istorie la acel moment, depășind recordul stabilit anterior. Totodată, a cucerit medalia de aur la Olimpiada feminină de șah în 1988 și 1990.

Performanțele sale au rămas neegalate. Polgár este singura femeie care a depășit pragul de 2.700 de puncte Elo, considerat standardul marilor super-maeștri ai șahului mondial. Cel mai bun rating al carierei a fost 2.735 de puncte, performanță care a propulsat-o până pe locul 8 în clasamentul mondial al Federației Internaționale de Șah (FIDE).

Susținere din partea elitelor și promovarea educației prin șah

Dincolo de rezultatele sportive, Judit Polgár este recunoscută pentru implicarea în educație. Prin fundația care îi poartă numele, promovează șahul ca instrument de dezvoltare a creativității, gândirii strategice și procesului de învățare, în special în rândul copiilor și al fetelor.

Pe site-ul său oficial, campioana descrie șahul drept „o călătorie extraordinară în strategie, concentrare și determinare”, subliniind că tabla de șah nu ține cont de vârstă, avere sau gen, ci doar de capacitatea fiecărui jucător de a anticipa și de a lua cele mai bune decizii.

Povestea sa a revenit recent în atenția publicului internațional după lansarea documentarului „Queen of Chess”, disponibil pe Netflix din februarie, producție care urmărește ascensiunea și cariera celei mai titrate șahiste din istorie.

Nominalizarea pentru funcția de președinte a fost susținută și printr-o scrisoare semnată de 16 personalități marcante din domeniile științei, culturii și sportului, printre care se numără și Ernő Rubik, inventatorul celebrului Cub Rubik.

Până în acest moment, Judit Polgár nu a anunțat dacă va accepta candidatura. De asemenea, premierul Péter Magyar și-a reafirmat intenția ca, pe viitor, președintele Ungariei să fie ales prin vot direct de cetățeni, și nu de Parlament.