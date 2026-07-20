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Iranul anunță un atac asupra unei baze americane din Kuweit

Iranul susține că a lansat un atac cu rachete asupra unei baze americane din Kuweit, unde ar fi vizat sisteme HIMARS, după ce armata americană a anunțat cea de-a zecea noapte la rând de atacuri vizând poziții strategice iraniene.
Iranul anunță un atac asupra unei baze americane din Kuweit
Lansare de rachete din Iran. Sursa foto: Wisam Hashlamoun / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
21 iul. 2026, 02:52, Știri externe
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Garda Revoluționară iraniană (IRGC) a transmis, marți, prin intermediul televiziunii de stat IRIB, că a lansat un atac cu rachete sol-sol asupra sistemelor americane HIMARS aflate la baza Camp Arifjan din Kuweit.

Potrivit armatei iraniene, atacul face parte din cea de-a 18-a fază a operațiunii „Thunder” și reprezintă un răspuns la atacurile americane asupra Iranului. Până în prezent, autoritățile americane și cele din Kuweit nu au confirmat informația.

Anterior, armata kuweitiană a anunțat că sistemele sale de apărare antiaeriană interceptează rachete și drone lansate de Iran.

Casa Albă a transmis luni că armata americană desfășoară pentru a zecea noapte consecutiv atacuri asupra Iranului, vizând poziții cu rachete, drone și alte obiective militare. Administrația Trump a precizat că operațiunile vor continua până când președintele va decide contrariul, deși negocierile dintre Washington și Teheran sunt încă în desfășurare.

În cursul nopții au fost raportate explozii în mai multe zone din sudul Iranului, inclusiv pe insula Qeshm, în Chabahar, Konarak, Bandar Abbas, Bandar Lengeh, Sirik și Isfahan, potrivit Al Jazeera.

Tot luni noapte, un petrolier a raportat că a fost lovit de un proiectil în Strâmtoarea Ormuz, potrivit Centrului britanic pentru operațiuni comerciale maritime (UKMTO).

UKMTO a transmis că incidentul a avut loc la aproximativ opt mile marine nord-est de Limah, în Oman.

„UKMTO a primit mai multe rapoarte potrivit cărora un petrolier a anunțat pe canalul VHF 16 că a fost lovit de un proiectil de origine necunoscută în Strâmtoarea Ormuz. Autoritățile investighează incidentul”, a precizat instituția.

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