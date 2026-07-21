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Kash Patel, directorul FBI, ar urma să viziteze Rusia în octombrie. Prima deplasare oficială după 13 ani

Directorul Biroului Federal de Investigații al Statelor Unite (FBI), Kash Patel, intenționează să efectueze o vizită în Rusia în perioada 14-15 octombrie, potrivit unor informații obținute de Politico de la un oficial american și o sursă familiarizată cu planurile deplasării.
Kash Patel, directorul FBI, ar urma să viziteze Rusia în octombrie. Prima deplasare oficială după 13 ani
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto. Kash Patel, directorul FBI
Andrei Rachieru
21 iul. 2026, 11:57, Știri externe
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Dacă aceasta va avea loc, va reprezenta prima vizită oficială a unui director al FBI în Federația Rusă din ultimii 13 ani.

Moscova și Sankt Petersburg, pe agenda șefului FBI

Potrivit surselor citate, deplasarea lui Kash Patel ar urma să includă vizite la Moscova și Sankt Petersburg, iar gazda delegației americane ar urma să fie Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB).

Deocamdată nu este clar dacă directorul FBI se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin sau cu alți oficiali de rang înalt ai Kremlinului. Nici agenda discuțiilor nu a fost făcută publică, titrează Politico.

Prima deplasare a unui director FBI după 2013

Ultimul director al FBI care a efectuat o vizită oficială în Rusia a fost Robert Mueller, în 2013.

Ulterior, Mueller a devenit cunoscut pentru ancheta privind presupusele legături dintre echipa de campanie a lui Donald Trump și Rusia, precum și pentru investigarea presupusului amestec al Moscovei în alegerile prezidențiale americane din 2016.

Kash Patel s-a numărat printre cei mai vocali critici ai investigației, pe care a catalogat-o în repetate rânduri drept o „farsă Russiagate”.

Trecutul politic și controversele directorului FBI

În timpul primului mandat al lui Donald Trump, Kash Patel a ocupat funcții importante în administrația americană, fiind consilier al directorului serviciilor naționale de informații și ulterior șef de cabinet al secretarului american al Apărării.

După alegerile prezidențiale din 2020, Patel nu a făcut parte din administrația Joe Biden, însă și-a continuat activitatea în zona politică și mediatică.

În 2022, acesta a devenit membru al consiliului de administrație al Trump Media & Technology Group și a lansat organizația caritabilă Fight With Kash, despre care a afirmat că urmărește să unească „patrioții americani” și să contribuie la lupta împotriva a ceea ce el numește „statul paralel”.

În 2025, The Washington Post a relatat că Patel a primit 25.000 de dolari pentru participarea la un documentar dedicat anchetei „Russiagate”. Potrivit publicației, plata a fost făcută de compania Global Tree Pictures, condusă de regizorul Igor Lopatenko.

Ziarul american a susținut că Lopatenko a fost implicat anterior în proiecte considerate favorabile Kremlinului, finanțate printr-un fond creat de Vladimir Putin pentru promovarea narațiunilor ruse în Occident.

Dacă deplasarea va fi confirmată oficial, aceasta ar marca unul dintre cele mai importante contacte directe dintre conducerea FBI și autoritățile ruse din ultimul deceniu, într-o perioadă în care relațiile dintre Washington și Moscova rămân profund tensionate.

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