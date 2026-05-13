Directorul FBI, Kash Patel, reacție furioasă în Senat după acuzații privind consumul de alcool la serviciu

Audierea privind bugetul agențiilor federale de aplicare a legii s-a transformat într-o confruntare directă după ce Van Hollen l-a întrebat pe Patel despre un articol publicat recent de revista The Atlantic, care prezenta o imagine critică a conducerii sale la FBI, arată AP.

Patel: „Acuzațiile sunt complet false”

Directorul FBI a reacționat dur și a negat toate informațiile apărute în presă. „Refuz să fiu pătat de acuzații fără bază și de afirmații frauduloase din partea presei”, a declarat Patel în timpul audierii. El a calificat acuzațiile drept „categoric false” și a acuzat presa că încearcă să îi afecteze imaginea publică. Potrivit articolului publicat de The Atlantic, unii angajați ai FBI ar fi susținut că Patel consumă alcool în timpul programului și că uneori nu poate fi contactat de personalul instituției. Patel a intentat deja un proces de 250 de milioane de dolari împotriva publicației. Revista americană a transmis că își susține integral materialul și că va combate în instanță ceea ce a numit „un proces lipsit de merit”.

Schimb de acuzații în timpul audierii

Tensiunea a crescut după ce Patel a încercat să întoarcă acuzațiile împotriva senatorului democrat. Directorul FBI l-a acuzat pe Van Hollen că ar fi consumat alcool „pe banii contribuabililor” în timpul unei vizite efectuate anul trecut în El Salvador. Referirea viza deplasarea senatorului pentru a-l vizita pe Kilmar Abrego Garcia, deportat eronat și încarcerat în țara latino-americană. „Singura persoană care a băut alcool în timpul zilei pe banii contribuabililor ați fost dumneavoastră”, i-a spus Patel senatorului democrat. Van Hollen a respins imediat acuzația și a calificat afirmațiile drept „demonstrabil false”. La un moment dat, senatorul l-a întrebat pe Patel dacă ar fi dispus să facă un test pentru evaluarea consumului problematic de alcool. „Voi face orice test pe care sunteți dispus să îl faceți și dumneavoastră”, a replicat directorul FBI.

Critici privind călătoriile și concedierile din FBI

Audierea a inclus și alte întrebări sensibile pentru conducerea FBI. Senatorii democrați l-au criticat pe Patel pentru mai multe deplasări externe care, potrivit lor, ar fi combinat activitățile oficiale cu evenimente private. Printre acestea s-a aflat și participarea sa la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 din Italia, unde ar fi petrecut alături de echipa masculină de hochei a Statelor Unite după câștigarea medaliei de aur. Senatorul democrat Chris Coons l-a întrebat cât a costat deplasarea și în ce măsură aceasta a avut legătură cu atribuțiile sale de director FBI. Patel a răspuns că FBI avea responsabilități de securitate la competiție și că vizita a contribuit la transferul în custodia americană al unui cetățean chinez suspectat de infracțiuni informatice.

Sprijin din partea republicanilor

În timp ce democrații l-au criticat dur, Patel a primit sprijin din partea senatorilor republicani, care au lăudat activitatea sa la conducerea FBI și rezultatele obținute în combaterea criminalității. Audierea vine într-un moment politic tensionat în Statele Unite, după mai multe controverse legate de restructurările din FBI și concedierea unor agenți implicați anterior în investigații care îl vizau pe președintele Donald Trump.