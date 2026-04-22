Șeful FBI, vizat de acuzații privind consumul de alcool și managementul agenției. Cum a reacționat Kash Patel

Investigația din The Atlantic, semnată de jurnalista Sarah Fitzpatrick, se bazează pe declarațiile a peste 20 de persoane, inclusiv angajați ai FBI, oficiali din administrația americană și persoane apropiate profesional de Patel. Sursele susțin că acesta ar avea episoade de consum excesiv de alcool, uneori până la pierderea controlului, și că acest comportament ar putea afecta activitatea agenției. În unele cazuri, potrivit relatărilor, întâlniri importante ar fi fost amânate sau decizii întârziate din cauza indisponibilității sale. Potrivit anchetei, Patel ar fi fost uneori greu de contactat. S-ar fi întâmplat inclusiv în momente în care erau necesare aprobări pentru investigații sensibile.

Context tensionat și controverse anterioare

Acuzațiile vin pe fondul unor controverse mai vechi privind mandatul lui Patel, început în 2025. Criticii susțin că acesta ar fi gestionat defectuos anumite anchete și ar fi luat decizii considerate impulsive. Printre episoadele invocate se numără anunțuri premature privind arestări sau schimbări frecvente în conducerea agenției. De asemenea, mai mulți foști angajați ar fi contestat în instanță deciziile de concediere, invocând motive politice. În plus, unele relatări din presă au semnalat utilizarea resurselor FBI, inclusiv aeronave oficiale, în scopuri personale.

Reacția lui Kash Patel

Kash Patel a respins categoric acuzațiile și a intentat un proces de defăimare împotriva publicației. De asemenea a solicitat despăgubiri de 250 de milioane de dolari. Șeful FBI susține că informațiile sunt false și că articolul a fost publicat cu „rea-credință”, un standard juridic ridicat în legislația americană privind libertatea presei. Publicația a calificat acuzațiile drept nefondate. Investigația apare într-un moment în care poziția lui Patel este deja considerată fragilă, pe fondul criticilor privind experiența sa limitată în domeniul informațiilor și al percepției că numirea sa a avut o puternică componentă politică.