Rușii sunt acuzați că au folosit muniție cu dispersie în atacul de la Dnipro pentru a ucide cât mai mulți civili

Rușii sunt acuzați că în timpul atacului asupra orașului ucrainean Dnipro au folosit muniție cu dispersie, potrivit NEXTA. Primarul Borys Filatov a publicat fotografii ale asfaltului deteriorat, cu urme caracteristice unui atac cu astfel de muniție.

„Ei atacă intenționat cu muniție cu dispersie, pentru a provoca mai multe victime în rândul civililor, poliției, salvatorilor și personalului de utilități”, a declarat primarul.

Conform ultimelor informații, 11 persoane au murit, inclusiv copii de 3 și 8 ani. 50 de case au fost deteriorate, șapte fiind complet distruse. Este posibil ca sub dărâmături să se mai afle oameni, anunță autoritățile ucrainene.

Rușii au lansat sute de drone și rachete

În noaptea de luni spre marți, rușii au lansat către Ucraina 656 de drone și 73 de rachete de diferite tipuri, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Muniția cu dispersie conține elemente de muniție mai mici care în momentul impactului sunt eliberate în aer pe o suprafață extinsă. Este o armă controversată și interzisă de o convenție internațională.

Asta deoarece numeroasele elemente împrăștiate rămân pe sol și ucid civili chiar și la mult timp după încheierea conflictelor.