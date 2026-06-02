Atac devastator asupra Kievului. Un pui de căprioară a supraviețuit ascunzându-se sub o mașină

Un pui de căprioară s-a ascuns sub o mașină în timpul atacului rușilor asupra Kievului, potrivit NEXTA. Probabil, animalul s-a speriat de zgomotul infernal și s-a refugiat sub o mașină aflată într-o parcare din capitala ucraineană.

Puiul de căprioară a fost salvat de oameni

Puiul de căprioară a fost găsit de oameni sub mașină la finalul atacului. El va fi dus într-un loc sigur.

Kievul și alte orașe precum Dnipro și Harkov au fost vizate de un atac uriaș al rușilor. În noaptea de luni spre marți, rușii au lansat către Ucraina 656 de drone și 73 de rachete de diferite tipuri, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Atacul nocturn a făcut zeci de victime

Atacul principal a fost asupra Kievului, unde zeci de clădiri rezidențiale și elemente de infrastructură civilă au fost distruse. În total, au murit 13 persoane și peste 100 au fost rănite, conform bilanțului provizoriu al ucrainenilor.

Peste 500 de angajați ai Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență sunt implicați în misiuni de salvare și căutare.