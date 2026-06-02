Prima pagină » Social » Report de peste 5,48 milioane de euro la Loto 6/49. Joi au loc noi trageri organizate de Loteria Română

Report de peste 5,48 milioane de euro la Loto 6/49. Joi au loc noi trageri organizate de Loteria Română

Loteria Română pune în joc unul dintre cele mai mari premii din acest an la tragerea Loto 6/49. La categoria I s-a acumulat un report de peste 28,76 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 5,48 milioane de euro. Potrivit instituției, joi, 4 iunie, vor avea loc noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.
Report de peste 5,48 milioane de euro la Loto 6/49. Joi au loc noi trageri organizate de Loteria Română
Foto: Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
02 iun. 2026, 11:10, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Pe lângă marele premiu de la Loto 6/49, jucătorii au șansa să câștige și reportul cumulat de la Noroc, care depășește 6,76 milioane de lei, adică aproximativ 1,27 milioane de euro.

La Joker, reportul la categoria I este de peste 2,7 milioane de lei (aproximativ 514.500 de euro), iar la categoria a II-a depășește 144.600 de lei.

La Noroc Plus, premiul de categoria I a ajuns la peste 201.000 de lei, în timp ce la Loto 5/40 reportul trece de 848.100 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat de peste 239.600 de lei.

Peste 22.000 de câștiguri la ultima tragere

Loteria Română a anunțat că la extragerile de duminică, 31 mai, au fost acordate 22.072 de câștiguri, cu o valoare totală de peste 2,38 milioane de lei.

Printre cele mai importante premii acordate se numără un câștig de 90.831 de lei la categoria a II-a a jocului Loto 5/40, obținut cu un bilet jucat la o agenție loto din Focșani.

De asemenea, la Loto 6/49 au fost acordate șase premii de categoria a II-a, fiecare în valoare de peste 68.000 de lei. Biletele câștigătoare au fost jucate în Iași, Alexandria și pe platformele online ale Loteriei.

Când s-a câștigat ultima dată marele premiu la Loto 6/49

Ultimul mare premiu de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat pe 12 februarie 2026. Atunci, un jucător a obținut 22.948.891,68 lei, echivalentul a peste 4,5 milioane de euro. Biletul câștigător a costat doar 28 de lei și a fost jucat online.

Ulterior, câștigătorul și-a revendicat premiul. Potrivit Loteriei Române, este vorba despre un bărbat din Botoșani, în jurul vârstei de 50 de ani, care lucrează în domeniul transporturilor și joacă aceleași numere de mai bine de zece ani.

Tragerile loto de joi vor fi difuzate în direct în cadrul emisiunii „Românii au noroc”, începând cu ora 18:30. Potrivit Loteriei Române, reportul actual de peste 5,48 milioane de euro este unul dintre cele mai mari aflate în joc în acest moment la Loto 6/49.

Recomandarea video

Președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, la conducerea unui guvern tehnocrat
G4Media
A fost om de bază la Mondial și a murit la 49 de ani » Ceruse donații pentru operație cu doar câteva zile înainte
GSP.ro
Aproape 6 milioane de ucraineni au fugit din calea războiului. Va reuși Zelenski să-i aducă acasă? „Corupția, aplicarea arbitrară a legii și lipsa statului de drept continuă să le submineze încrederea în viitorul țării”
Gandul
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, este audiat de DNA Militar, în calitate de suspect
Libertatea
Cum mănâncă rușii castraveții. Puțini români cunosc acest truc
CSID
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia