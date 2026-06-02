Cel mai lung arbore genealogic cunoscut are 80 de generații și se întinde pe 3.000 de ani

Cel mai lung arbore genealogic cunoscut cuprinde 80 de generații și se întinde pe o perioadă de 3.000 de ani. Printre cei incluși în cercetare este un filozof celebru. Oamenii de știință încearcă să afle câte generații de oameni moderni sunt de la despărțirea de maimuță.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
02 iun. 2026, 11:09
Cel mai lung arbore genealogic îl cuprinde pe filosoful chinez Confucius (551 – 479 î.Hr.), potrivit Live Science. Arborele genealogic este deținătorul recordului mondial și se întinde pe mai mult de 80 de generații, de la strămoșii lui Confucius din secolul al VIII-lea î.Hr. până la descendenții săi în viață. Asta înseamnă aproape 3.000 de ani.

Plecând de la acest record, cercetătorii și-au propus să afle câte generații de oameni au existat pe Planetă în toată istoria. Oamenii moderni există de aproximativ 300.000 de ani, iar experții încearcă să afle câte generații au fost de când Homo sapiens a apărut ca specie.

Cercetătorii au făcut mai multe studii utilizând așa numitul interval de generație care se calculează în funcție de vârsta medie la care oamenii au copii.

Astfel, au ieșit mai multe rezultate. Primul studiu a arătat că au fost aproximativ 11.152 de generații de oameni pe parcursul a 300.000 de ani. Alți cercetători au stabilit că au existat cel puțin 10.000 de generații de oameni, în timp ce unii vorbesc despre minimum 12.195 de generații.

