Cel mai lung studiu din lume privind fericirea continuă cu succes după 88 de ani

În 1938, oamenii de știință de la Harvard au pornit un studiu inedit. Au urmărit două grupuri: studenți privilegiați de la Harvard – printre ei și John F. Kennedy – și adolescenți din cele mai sărace cartiere ale Bostonului.

De-a lungul deceniilor, studiul a adăugat sute de participanți, inclusiv femei și copii. A trecut prin patru directori și mai multe generații de cercetători. Rata de abandon este aproape zero – o raritate pentru un studiu de o asemenea durată, potrivit Science Alert.

Ce prezice cel mai bine o viață fericită

Răspunsul a surprins chiar și cercetătorii. Nu colesterolul, nu averea, nu munca asiduă. Cel mai puternic indicator al longevității și al stării de bine la bătrânețe a fost satisfacția în relații.

„La început nu am crezut datele”, a mărturisit psihiatrul Robert Waldinger, directorul actual al studiului.

Persoanele mulțumite de relațiile lor la vârsta de mijloc aveau o probabilitate mai mică de a se îmbolnăvi și se recuperau mai ușor când o făceau.

Singurătatea, mai periculoasă decât pare

Studiul arată că singurătatea și izolarea socială cresc riscul de deces prematur cu peste 25%. Unele cercetări sugerează că izolarea poate modifica structura și funcția creierului.

Soluția nu este însă să te înconjori de cât mai mulți oameni. Contează calitatea relațiilor, nu numărul lor.

Relațiile bune, un scut împotriva bolii

Un studiu din 2010 pe 47 de cupluri cu vârste de peste 80 de ani a arătat că persoanele mulțumite de căsătorie rezistau mai bine efectelor negative ale bolii asupra stării lor de spirit. Cei nemulțumiți de relație sufereau dublu – și de boală, și de nefericire.

Studiul continuă. În al nouălea deceniu de existență, echipa Harvard adaugă noi date și urmărește aceleași familii, cu același scop: să înțeleagă ce face o viață cu adevărat împlinită.