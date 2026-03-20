Cel mai lung studiu din lume privind fericirea continuă cu succes după 88 de ani

Harvard urmărește într-un studiu aceiași oameni de 88 de ani. Concluzia cercetătorilor e că nu banii și nu genele reprezintă secretul unei vieți lungi și fericite.
Andreea Tobias
20 mart. 2026, 20:37, Life-Inedit

În 1938, oamenii de știință de la Harvard au pornit un studiu inedit. Au urmărit două grupuri: studenți privilegiați de la Harvard – printre ei și John F. Kennedy – și adolescenți din cele mai sărace cartiere ale Bostonului.

De-a lungul deceniilor, studiul a adăugat sute de participanți, inclusiv femei și copii. A trecut prin patru directori și mai multe generații de cercetători. Rata de abandon este aproape zero – o raritate pentru un studiu de o asemenea durată, potrivit Science Alert.

Ce prezice cel mai bine o viață fericită

Răspunsul a surprins chiar și cercetătorii. Nu colesterolul, nu averea, nu munca asiduă. Cel mai puternic indicator al longevității și al stării de bine la bătrânețe a fost satisfacția în relații.

„La început nu am crezut datele”, a mărturisit psihiatrul Robert Waldinger, directorul actual al studiului.

Persoanele mulțumite de relațiile lor la vârsta de mijloc aveau o probabilitate mai mică de a se îmbolnăvi și se recuperau mai ușor când o făceau.

Singurătatea, mai periculoasă decât pare

Studiul arată că singurătatea și izolarea socială cresc riscul de deces prematur cu peste 25%. Unele cercetări sugerează că izolarea poate modifica structura și funcția creierului.

Soluția nu este însă să te înconjori de cât mai mulți oameni. Contează calitatea relațiilor, nu numărul lor.

Relațiile bune, un scut împotriva bolii

Un studiu din 2010 pe 47 de cupluri cu vârste de peste 80 de ani a arătat că persoanele mulțumite de căsătorie rezistau mai bine efectelor negative ale bolii asupra stării lor de spirit. Cei nemulțumiți de relație sufereau dublu – și de boală, și de nefericire.

Studiul continuă. În al nouălea deceniu de existență, echipa Harvard adaugă noi date și urmărește aceleași familii, cu același scop: să înțeleagă ce face o viață cu adevărat împlinită.

Recomandarea video

Președinta Venezuelei a înlocuit toată conducerea armatei, la o zi după ce l-a demis pe ministrul Apărării
G4Media
Trump a pus ochii pe Tărâmul lui Dracula. Potrivit New York Times, compania președintelui vrea să dezvolte un proiect imobiliar în inima Transilvaniei
Gandul
Dani Mocanu și Nando, aduși în cătușe la București! Primele imagini cu manelistul și fratele lui, de pe aeroportul Otopeni
Cancan
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport
Donald Trump a fost convins de Benjamin Netanyahu că războiul cu Iranul va fi ușor dacă atacă repede, acuză fostul șef al contraterorismului din SUA
Libertatea
Obiectele pe care trebuie să le ai neapărat în casă, în aprilie! Atrag norocul, iubirea și banii
CSID
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Promotor