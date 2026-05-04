Copiii români sunt obosiți, stau prea mult pe telefon și vor mai mult timp cu familia / Cum arată ziua unui elev, după ultimul studiu al „Salvați Copiii”

Școală, teme, meditații, internet.

Asta e ziua majorității copiilor din România.

Somnul, sportul, lectura și timpul în aer liber au rămas, pentru mulți, lucruri la care visează.

Dacă ai vrea să înțelegi cum arată o zi obișnuită pentru un copil român în timpul școlii, datele sunt mai puțin liniștitoare decât ai spera.

Potrivit unei anchete realizate de „Salvați Copiii România” pe un eșantion de aproape 1.500 de copii cu vârste între 9 și 17 ani, programul zilnic al unui elev este dominat de școală și ecrane și lasă prea puțin loc pentru odihnă, mișcare sau familie.

O zi tipică: opt ore pentru școală, patru pentru telefon

Tabloul e destul de clar. Un copil petrece 5-6 ore la școală, plus o oră pe drum.

Acasă, mai alocă 1-2 ore pentru teme. Apoi vine internetul: 3-4 ore de navigat, socializat sau jucat online. Familia? Cam 1-2 ore de interacțiune directă, în cel mai bun caz.

În total, un copil dedică școlii și pregătirii temelor aproximativ opt ore pe zi. Pentru patru din zece copii, acest număr urcă la zece ore.

Încărcătura e mai mare în orașele mari și în București, unde 41% dintre copii petrec trei ore sau mai mult doar pentru teme, față de 33% în mediul rural.

Și crește cu vârsta: dacă la ciclul primar 20% dintre elevi stau peste trei ore la teme, la gimnaziu procentul sare la 41%.

Internetul: trei ore pe zi pentru majoritatea, șase pentru unul din patru

62% dintre copii petrec trei ore sau mai mult pe internet zilnic – rețele sociale, jocuri, filme.

25% depășesc șase ore.

Și, previzibil, cu cât copilul e mai mare, cu atât petrece mai mult timp online: 32% dintre elevii de primar stau peste trei ore pe internet, față de 57% la gimnaziu și 73% la liceu.

Între timp, 75% dintre copii fac mai puțin de cinci ore de activități în aer liber pe săptămână – adică sub o oră pe zi.

13% nu fac deloc activități afară, procentul urcând la 16% în rândul liceenilor.

34% nu fac sport deloc într-o săptămână obișnuită.

Meditațiile, o industrie invizibilă în orarul copilului

42% dintre copiii din eșantion fac meditații – procentul urcă la aproape 60% în București și în orașele mari. Trei sferturi dintre aceștia alocă între două și patru ore pe săptămână pregătirii suplimentare, cel mai frecvent la matematică, română și limbi străine.

Meditațiile nu înlocuiesc școala – o completează, strâns legat de profilul de studiu. La liceul real, 74% dintre copiii care se pregătesc suplimentar o fac la matematică.

Ce își doresc copiii: somn, familie, aer liber

Când au fost întrebați ce le-ar plăcea să schimbe în programul lor, răspunsurile copiilor au fost surprinzător de clare și nu au inclus timp petrecut pe telefon.

Aproape unul din doi copii ar vrea să doarmă mai mult.

Nevoia de somn crește dramatic cu vârsta: de la 24% la ciclul primar, la 42% la gimnaziu și 52% la liceu.

Cei care dorm cel mai puțin sunt, de regulă, tot cei care petrec cel mai mult timp cu temele și pe internet.

Un copil din trei vrea mai mult timp cu familia și mai mult timp în aer liber.

41% și-ar dori mai multă socializare directă cu prietenii – nu online, ci față în față.

36% ar vrea să facă mai mult sport.

„Un semnal de alarmă pentru sănătatea psiho-emoțională”

„Copiii simt nevoia unui timp de calitate pe care să-l petreacă cu familia și prietenii, dar și timp pentru a se odihni”, spune Gabriela Alexandrescu, președintele executiv al „Salvați Copiii România”.

„Industria meditațiilor, pe de o parte, și lipsa de organizare a mai multor activități în aer liber, departe de rețelele sociale, au repercusiuni asupra vieții emoționale și sociale a copiilor”, spune aceasta.

Ancheta a fost realizată pe un eșantion de 1.483 de copii cu vârste între 9 și 17 ani.