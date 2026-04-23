17 elevi de liceu au fost premiați la Olimpiada Națională de Agricultură 2026

Educația agricolă din România primește o confirmare importantă în 2026. 17 elevi din licee agricole înscrise în programul „Creștem prin Educație Agricolă” se numără printre câștigătorii Olimpiadei Naționale de Agricultură. În total, 22 de elevi au fost premiați în cadrul competiției organizate anul acesta la Liceul Tehnologic „Vintilă Brătianu” din Dragomirești-Vale, județul Ilfov.

La această ediție au participat peste 75 de elevi din 37 de licee, reprezentând 27 de județe. Competiția s-a desfășurat în aria curriculară Tehnologii, domeniul Agricultură, și a inclus probe complexe, atât teoretice, cât și practice. Elevii au fost testați în domenii esențiale, de la cultura plantelor și creșterea animalelor până la analiza solului, evaluarea semințelor sau noțiuni de anatomie și fiziologie animală.

Fundația World Vision România a transmis un mesaj de apreciere pentru toți participanții și profesorii care i-au pregătit, subliniind rolul important al acestei olimpiade în formarea noii generații de specialiști. Rezultatele obținute de elevi confirmă nu doar nivelul ridicat de pregătire, ci și impactul investițiilor în educația agricolă, un domeniu considerat strategic pentru dezvoltarea sustenabilă a României.

Rezultatele Olimpiadei Naționale de Agricultură 2026

În domeniul Creșterea animalelor, clasa a XI-a:

Premiul 1: Ciorba P. Petre Alexandru, Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini, jud. Maramureș

Premiul 2: Petru Adrian Ionuț, Colegiul Agricol „Daniil Popovici Barcianu” Sibiu, jud. Sibiu

Premiul 3: Cucoș M. Maria Marilena, Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu” Podul Iloaiei, jud. Iași

Mențiunea 1: Marcu Maria-Sidonia, Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Geoagiu, jud. Hunedoara

Mențiunea 2: Bocuț F. Remus Florin, Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini, jud. Maramureș

Mențiunea 3: Pinko M. Albert David, Colegiul Agricol „Daniil Popovici Barcianu” Sibiu, jud. Sibiu

În domeniul Cultura plantelor, clasa a XI-a:

Premiul 1: Condrea G. Andreea, Liceul Tehnologic Făget, jud. Bacău

Premiul 2: Bușteagă-Vieru G. Andrei Sebastian, Liceul Tehnologic Vladia, jud. Vaslui

Premiul 3: Rusu P. Maria, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad, jud. Arad

Mențiunea 1: Stanciu C. Andra-Ioana, Liceul Tehnologic Vladia, jud. Vaslui

Mențiunea 2: Gal T. Tania-Anuca, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad, jud. Arad

Mențiunea 3: Szilagy J. Krisztian Junior, Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini, jud. Maramureș

În domeniul Creșterea animalelor, clasa a XII-a:

Premiul 1: Zamfir M. Ana-Maria, Liceul Tehnologic „Ghenuță Coman” Murgeni, jud. Vaslui

Premiul 2: Oltean M.C. Alexandra-Ioana, Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară „Țara Bârsei” Prejmer, jud. Brașov

Premiul 3: Lazăr I. Mihai Ștefan, Colegiul Național de Agricultură și Economie Tecuci, jud. Galați

Mențiunea 1: Davidoiu I. Mihăiță-Adrian, Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani, jud. Vrancea

Mențiunea 2: Lintiș G.M. Maia-Alessia, Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară „Țara Bârsei” Prejmer, jud. Brașov

Mențiunea 3: Pataki L.L. Andrea, Liceul Tehnologic „Eötvös József” Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita

În domeniul Cultura plantelor, clasa a XII-a:

Premiul 1: Stoleriu-Pricop F. Mădălin-Florin, Liceul Tehnologic „Jacques M. Elias” Sascut, jud. Bacău

Premiul 2: Costea D. Iustina, Colegiul Național de Agricultură și Economie Tecuci, jud. Galați

Premiul 3: Poenaru N. Maria Mihaela, Liceul Agricol și de Industrie Alimentară Odobești, jud. Vrancea

Mențiunea 1: Tubac A.C. Elena Lăcrămioara, Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” Iași, jud. Iași

Performanțele elevilor arată că interesul pentru agricultură rămâne puternic și că există o nouă generație pregătită să ducă mai departe un sector vital pentru economie și comunități.