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UPDATE Vrancea: Intervenție a pompierilor după ce o persoană a fost surprinsă de o viitură

Pompierii din Vrancea au intervenit duminică după-amiaza după ce o persoană a fost surprinsă de o viitură în comuna Obrejița.
UPDATE Vrancea: Intervenție a pompierilor după ce o persoană a fost surprinsă de o viitură
EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
07 iun. 2026, 18:23, Social
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UPDATE:

Persoana surprinsă de viitură a fost localizată și evacuată în siguranță de către pompierii militari din cadrul ISU Vrancea.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Potrivit ISU Vrancea, la fața locului intervine un echipaj cu o autospecială de intervenție și o barcă de salvare.

„Echipajele operative depun toate eforturile pentru localizarea și salvarea persoanei, în condiții de siguranță”, transmit pompierii.

Intervenția este în desfășurare.

Județul Vrancea este alături de alte județe din țară sub avertizări Cod galben de instabilitate atmosferică. Meteorologii au anunțat averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

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