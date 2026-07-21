Alertă în Iași, după ce o femeie ar fi fost lovită de un tren

O femeie de 26 de ani a fost transportată la spital, luni, după ce ar fi fost lovită de un tren în zona Barierei Canta, din municipiul Iași, potrivit ISU Iași.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași și un echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD.

Femeia era conștientă la sosirea echipajelor de salvare

ISU Iași a transmis că femeia era conștientă în momentul sosirii echipajelor de intervenție.

„Pompierii militari ieșeni au fost solicitați să intervină în municipiul Iași, în zona Barierei Canta – BJATM, pe strada Lupiței, unde o persoană a fost lovită de tren.

Victima este conștientă. La locul intervenției se deplasează un echipaj de terapie intensivă mobilă, cu medic (TIM) și o autospecială de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași. Misiunea este în dinamică”, a declarat căpitanul Georgică Onofreiasa, purtătorul de cuvânt al ISU Iași.

„Va fi nevoie de consult psihiatric”

Ulterior, prof. dr. Diana Cimpoeșu, șefa UPU-SMURD Iași, a precizat, citată de bzi.ro, că pacienta, în vârstă de 26 de ani, a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe cu multiple traumatisme și că medicii continuă investigațiile.

„La accidentul feroviar din Canta a intervenit TIM SMURD pentru o femeie de 26 de ani, cu politraumă.

În UPU s-a constatat un pneumotorax stâng, care va fi drenat. Pacienta este agitată, continuă investigațiile și va fi internată. Va fi nevoie și de consult psihiatric”, a declarat Diana Cimpoeșu.

Medicul a precizat că există suspiciunea unei tentative de suicid.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul.