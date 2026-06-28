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Isaac Herzog, prezent duminică la ceremoniile dedicate comemorării victimelor Pogromului de la Iași

Președintele Israelului Isaac Herzog participă duminică la ceremoniile dedicate comemorării victimelor Pogromului de la Iași.
Isaac Herzog, prezent duminică la ceremoniile dedicate comemorării victimelor Pogromului de la Iași
Foto: Facebook/Instituția Prefectului - Județul Iași
Cosmin Pirv
28 iun. 2026, 13:26, Politic
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Delegația Israelului a fost întâmpinată, duminică, de reprezentanți autorităților centrale și locale, dar și de Lior Ben Dor, ambasadorul Statului Israel în România, și de Radu Ioanid, ambasadorul României în Statul Israel.

„Astăzi, prezența Excelenței Sale, Președintele Statului Israel, Isaac Herzog, la «Marșul Vieții», onorează memoria celor pierduți și clădește o punte sacră între durerea trecutului și responsabilitatea prezentului. Este o mărturie puternică a faptului că legătura dintre popoarele noastre are la bază adevărul și refuzul categoric de a uita”, a scrie pe Facebook Mircea Abrudean, președintele Senatului.

Acesta susține că i-a mulțumit președintelui Herzog pentru că a „împărtășit cu noi acest moment de reculegere la Iași”, înainte de participarea sa de mâine, la ședința comună solemnă din Parlamentul României.

În urmă cu 85 de ani, în aceste zile de iunie, Iașiul devenea teatrul uneia dintre cele mai negre atrocități din istoria noastră: peste 13.000 de suflete nevinovate au fost smulse cu brutalitate din comunitate, lăsând în urmă un gol istoric imens și coșmarul de neșters al „Trenurilor Morții”.

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