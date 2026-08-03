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Primarul municipiului Iași răspunde criticilor după oprirea iluminatului public după miezul nopții: „Nu este o întoarcere la comunism”

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a răspuns, luni, la criticile venite din partea cetățenilor după ce săptămâna trecută, administrația locală a decis să oprească iluminatul public, cu anumite excepții, după miezul nopții. „Această măsură este necesară din spirit de responsabilitate și nicidecum o «întoarcere la comunism», așa cum s-a comentat pe alocuri”, a spus Chirica.
Primarul municipiului Iași răspunde criticilor după oprirea iluminatului public după miezul nopții: „Nu este o întoarcere la comunism”
Mihai Chirica, edilul municipiului Iași. Sursa foto: Dragos Pascaneanu/Mediafax Foto
Diana Nunuț
03 aug. 2026, 15:55, Politic
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Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a reacționat luni, într-o postare publicată pe Facebook, la criticile formulate de o parte dintre ieșeni după decizia de a opri iluminatul public pe timpul nopții, în cadrul măsurilor locale de economisire a energiei electrice.

Edilul le-a transmis acestora că măsura este necesară în contextul situației energetice dificile prin care trece România, întrucât seceta prelungită a redus semnificativ nivelul Dunării, afectând inclusiv funcționarea Centralei Nucleare de la Cernavodă.

„Din acest motiv, am dispus oprirea iluminatului stradal după miezul nopții, cu excepțiile necesare pentru siguranță: curțile spitalelor, pasajele pietonale și subterane, zonele centrale importante și alte spații unde iluminatul este esențial”, a precizat edilul.

Chirica: Măsura, nicidecum o întoarcere la comunism

În mesajul publicat pe Facebook, edilul a respins criticile potrivit cărora măsura ar aminti de perioada comunistă.

„Această măsură este necesară din spirit de responsabilitate și nicidecum o «întoarcere la comunism», așa cum s-a comentat pe alocuri. Este simplu să nu-ți pese de nimic, să stai tolănit cu o bere în față și să privești cum totul în jurul tău se prăbușește. Țara nu este pe persoana fizică sau pe partid , țara este a copiilor noștri și trebuie să le-o predăm funcțională”, a explicat Mihai Chirica.

El a punctat faptul că această măsură are un caracter temporar, „menită să protejeze echilibrul energetic și să asigure funcționarea normală a orașului”.

„Transportul public – în mare parte electric – operează fără restricții, la fel ca toate serviciile publice”, a mai spus Chirica.

Primarul a insistat și asupra priorității reprezentate de sistemul sanitar din Iași, amintind că în spitalele din municipiu există aproximativ 6.000 de paturi care depind de alimentarea constantă cu energie electrică.

„Menținerea climatizării, a aparaturii medicale și a tuturor sistemelor vitale este o prioritate absolută. În același timp, marile companii ieșene, precum Antibiotice, Delphi sau Continental, își continuă activitatea în parametri obișnuiți, având nevoie de un consum stabil de energie. (…) Este un efort mic, dar necesar pe care îl facem împreună”, a adăugat el.

Primăria municipiului Iași a adoptat primele măsuri de economisire a energiei

Vineri seara, Primăria Municipiului Iași a anunțat primele măsuri de economisire a energiei electrice, după ce în aceeași zi, Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național în luna august, pe fondul scăderii producției de energie electrică.

Mai exact, administrația locală a luat decizia de raționalizare a consumului de energie electrică pe timpul nopții în municipiul Iași.

El a precizat faptul că reducerea iluminatului stradal va fi aplicată „unitar și echitabil pe întreg domeniul public”, fără diferențe între cartiere.

Primarul Mihai Chirica a anunțat că vor fi și excepții „strict legate de siguranță”. Astfel, iluminatul va fi menținut în curțile spitalelor, în pasajele subterane și pietonale, precum și în „punctele centrale majore și zonele pietonale de interes, precum Piața Unirii”.

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