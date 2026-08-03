Bolojan respinge teoriile suveraniste că alte țări rețin apa Dunării: „N-au nicio legătură cu realitatea”

Întrebat, în cadrul unei conferințe de presă, dacă este posibil ca statele traversate de Dunăre să își constituie rezerve de apă, iar din această cauză nivelul fluviului să fi scăzut în România, premierul a afirmat că un asemenea scenariu nu are legătură cu realitatea.

„Cred că astfel de scenarii n-au nicio legătură cu realitatea și cred că ați mai văzut apa care dispărea din marile lacuri de acumulare din România. Nu știu, mă gândesc la Vidraru sau la alte lacuri. Acest tip de teorii n-au nicio legătură cu realitatea”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a explicat că debitul scăzut al Dunării este provocat de lipsa precipitațiilor în întregul bazin hidrografic al fluviului.

„Din păcate, putem vedea practic tot ce s-a întâmplat în materie de precipitații în bazinul hidrografic al Dunării și sunt niște realități pe care nimeni nu le poate contesta”, a adăugat Bolojan.

Declarațiile premierului au fost făcute în contextul problemelor din sistemul energetic provocate de secetă, de debitul foarte scăzut al Dunării și de dificultățile apărute la Centrala Nucleară de la Cernavodă.

În ultimele zile, pe rețelele de socializare au circulat mai multe teorii conspiraționiste despre scăderea debitului Dunării. Unele susțin că țările din amonte ar reține apa în lacurile de acumulare. Alte postări dau vina pe lucrările Ucrainei la Canalul Bîstroe sau pe consumul de apă asociat centrelor de date și inteligenței artificiale.

Teorii asemănătoare au apărut și în cazul lacului Vidraru. În mediul online s-a afirmat că apa ar fi fost vândută în străinătate sau că lacul ar fi fost golit pentru extragerea aurului. În realitate, golirea controlată a fost necesară pentru lucrări de siguranță și modernizare.