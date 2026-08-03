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Nuclearelectrica: România importă energie electrică din Ucraina, după deficitul cauzat de oprirea unui reactor de la Cernavodă

Nuclearelectrica, compania de stat care operează centrala nucleară de la Cernavodă, cumpără energie electrică din Ucraina cu sprijinul Energocom, furnizorul de stat al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut luni, în contextul în care săptămâna trecută a fost oprită Unitatea 1 a centralei.
Nuclearelectrica: România importă energie electrică din Ucraina, după deficitul cauzat de oprirea unui reactor de la Cernavodă
Sursa foto: Facebook/Nuclearelectrica
Diana Nunuț
03 aug. 2026, 14:17, Economic
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Nuclearelectrica a anunțat luni că achiziționează energie electrică din Ucraina, cu sprijinul Energocom, furnizorul de stat al Republicii Moldova. Măsura are rolul de a limita efectele asupra pieței românești de energie, subliniază compania.

„Nuclearelectrica achiziționează energie din Ucraina, achiziție realizată cu sprijinul Energocom, furnizorul de energie din Republica Moldova. Energia importată va fi utilizată pentru acoperirea deficitului de energie cauzat de oprirea Unității 1 CNE Cernavodă și, implicit, pentru scăderea impactului acestei lipse asupra pieței românești de energie”, a anunțat compania.

Nuclearelectrica a precizat că parteneriatul cu Energocom nu este unul nou, întrucât cele două entități au un Memorandum de Înțelegere semnat în 2023, gândit tocmai pentru situații de acest tip.

„Situatia actuală dificilă în Romania și la nivel regional, cauzată de nivelul extrem de secetă al fluviului Dunărea, necesită parteneriate de lungă durată și relații comerciale solide care să permită sprijinul reciproc și menținerea stabilității Sistemului Energetic Național”, a mai spus compania.

Stare de alertă la nivel național, pe fondul scăderii producției de energie electrică

Vineri, Guvernul a anunțat că în luna august va fi stare de alertă la nivel național, ca urmare a scăderii producției de energie electrică, din cauza secetei și a debitelor scăzute pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea.

În plus, Unitatea 1 a Centralei de la Cernavodă a fost oprită săptămâna trecută, iar măsura va rămâne în vigoare „până când nivelul Dunării va permite reconectarea la SEN în condiții de siguranță”, a anunțat Nuclearelectrica.

Și cel de-al doilea reactor al centralei trebuia să fie oprit, dar s-a revenit asupra deciziei. În aceste condiții, autoritățile au adoptat mai multe măsuri pentru menținerea acestuia în funcțiune, dar și pentru creșterea producției și a importurilor de energie electrică, întrucât debitul Dunării se află la valori apropiate de minime istorice.

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