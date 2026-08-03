Prima pagină » Economic » Guvernul a aprobat un împrumut de 630 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții pentru modernizarea liniei feroviare Brașov–Sighișoara
Articol susținut de Arcada Company

Guvernul a aprobat un împrumut de 630 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții pentru modernizarea liniei feroviare Brașov–Sighișoara

Guvernul a aprobat un împrumut de 630 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții pentru modernizarea liniei feroviare Brașov–Sighișoara
Departamentul Economic
03 aug. 2026, 12:24, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Guvernul a aprobat Memorandumul care autorizează negocierea și semnarea contractului de finanțare în valoare de 630 de milioane de euro cu Banca Europeană de Investiții (BEI). Suma este destinată acoperirii contribuției naționale pentru proiectul de modernizare a tronsonului feroviar Brașov–Sighișoara.

Împuternicirea pentru semnarea acordului i-a fost acordată Ministrului Finanțelor. Această finanțare face parte dintr-un program cadru mai amplu, prin care România poate contracta de la BEI împrumuturi de până la 4,975 miliarde de euro pentru susținerea proiectelor strategice din Programul Transport 2021–2027 și din Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF).

Detaliile tehnice ale proiectului de infrastructură

Proiectul vizat de această finanțare reprezintă unul dintre cele mai importante obiective de infrastructură din rețeaua feroviară națională, asigurând cofinanțarea din fonduri naționale alături de granturile europene nerambursabile:

  • Tronson vizat: Linia de cale ferată Brașov–Sighișoara

  • Lungime: 112,55 kilometri

  • Viteză maximă proiectată: Până la 160 km/h pentru trenurile de călători

  • Valoare totală estimată: Aprox. 2,25 miliarde de euro (cu TVA include)

  • Calendar de execuție: Lucrări începute în anul 2020, cu termen estimat de finalizare în 2029

  • Beneficiar / Implementator: Compania Națională de Căi Ferate „CFR” – S.A., sub coordonarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Importanță strategică și utilizare duală

Linia face parte din rețeaua centrală transeuropeană de transport (TEN-T) și reprezintă un obiectiv strategic pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare din România și pentru îmbunătățirea conectivității la nivel european.

Modernizarea infrastructurii va contribui la creșterea siguranței și eficienței transportului feroviar, la reducerea timpilor de călătorie și la dezvoltarea unei infrastructuri cu utilizare duală, capabilă să răspundă atât nevoilor de mobilitate civilă, cât și obiectivelor Uniunii Europene privind mobilitatea militară și reziliența rețelelor de transport, a mai transmis executivul.

Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria

Secţiunea: Braşov – Sighişoara

1. Subsecțiunea 1: Brașov – Apața și Subsecțiunea 3: Cața – Sighișoara

  • Lungime: 84 km

  • Județe: Brașov, Covasna, Harghita, Mureș

  • Antreprenor: Asocierea RailWorks (Alstom Transport – Aktor Technical Societe Anonyme – Arcada Company – Euro Construct Trading 98 S.R.L)

  • Consultant: Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. – S.C. TPF INGINERIE S.R.L. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.

  • Stadiu fizic: 59,42%

  • Stadiu financiar: 51,43%

  • Data începerii: 16/04/2020

  • Data estimată a finalizării: Iunie 2028

  • Valoare lucrări: 3.677,67 milioane lei (fără TVA)

Stadiul lucrărilor în derulare:

  • Tunel Archita 1 (lungime: 503 m): portal intrare 65%, portal ieșire 43,09%, excavat natural 122 m.

  • Tunel Archita 2 (221,56 m) și Tunel Beia (Beia 1: 662,89 m; Beia 2: 644,58 m): nu sunt lucrări în desfășurare.

  • Tunel Mureni (lungime: 759 m): portal intrare 80%, portal ieșire 97,96%, excavat natural 647 m (100% excavat).

2. Subsecțiunea 2: Apața – Cața

  • Lungime: 28 km

  • Județ: Brașov

  • Antreprenor: Asocierea RailWorks (Aktor S.A. – lider asociere, Alstom Transport S.A., Arcada Company S.A.)

  • Consultant: Asocierea S.C. TPF INGINERIE S.R.L. – I.S.P.C.F. S.A. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.

  • Stadiu fizic: 60,14%

  • Stadiu financiar: 55,24%

  • Data începerii: 03/11/2020

  • Data estimată a finalizării: Februarie 2028

  • Valoare lucrări: 3.360,42 milioane lei (fără TVA)

Stadiul lucrărilor în derulare:

  • Tunel Ormeniș (două galerii de cale simplă de câte 7,1 km lungime):

    • TBM 1 (galeria sudică): montat 100%, excavat 2.811 m

    • TBM 2 (galeria nordică): montat 100%, excavat 2.281,50 m

  • Tunel Homorod (două galerii de cale simplă de câte 5,2 km lungime):

    • TBM 3 (galeria sudică): montat 100%, excavat 678 m

    • TBM 4 (galeria nordică): montat 100%, excavat 873 m

Articol preluat din Economedia.ro

Recomandarea video

Diana Șoșoacă a pierdut, la Tribunalul UE, procesul prin care cerea suspendarea deciziei Parlamentului European de ridicare a imunității sale
G4Media
Emma Răducanu și „cea mai bună resetare din toate timpurile” » În ce destinație de lux din Europa își petrece vacanța
GSP.ro
Metrorex, cel mai mare consumator de energie din București, ar putea intra într-o situație fără precedent. Numărul de trenuri ar putea fi redus, pe fondul crizei energetice. „Important este să se facă economie după ora 19”
Gandul
Concediu de coșmar pentru un cuplu în hotelul Simonei Halep din Mamaia Nord. Ce au găsit Andrei și soția lui în cameră
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa că valoarea ei nu se măsoară în like-uri”
Prosport
Dunărea seacă într-un ritm alert, ca în 1985. Record negativ de 1.400 mc/s, de neegalat de peste 40 de ani
Libertatea
Nu mânca niciodată acest aliment dacă observi acest detaliu! Un neurolog spune că poate ascunde o toxină extrem de periculoasă
CSID
TOP 10 cele mai vândute mașini chinezești în România în iulie 2026. Care e modelul VEDETĂ?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia