Guvernul a aprobat Memorandumul care autorizează negocierea și semnarea contractului de finanțare în valoare de 630 de milioane de euro cu Banca Europeană de Investiții (BEI). Suma este destinată acoperirii contribuției naționale pentru proiectul de modernizare a tronsonului feroviar Brașov–Sighișoara.
Împuternicirea pentru semnarea acordului i-a fost acordată Ministrului Finanțelor. Această finanțare face parte dintr-un program cadru mai amplu, prin care România poate contracta de la BEI împrumuturi de până la 4,975 miliarde de euro pentru susținerea proiectelor strategice din Programul Transport 2021–2027 și din Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF).
Proiectul vizat de această finanțare reprezintă unul dintre cele mai importante obiective de infrastructură din rețeaua feroviară națională, asigurând cofinanțarea din fonduri naționale alături de granturile europene nerambursabile:
Tronson vizat: Linia de cale ferată Brașov–Sighișoara
Lungime: 112,55 kilometri
Viteză maximă proiectată: Până la 160 km/h pentru trenurile de călători
Valoare totală estimată: Aprox. 2,25 miliarde de euro (cu TVA include)
Calendar de execuție: Lucrări începute în anul 2020, cu termen estimat de finalizare în 2029
Beneficiar / Implementator: Compania Națională de Căi Ferate „CFR” – S.A., sub coordonarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Linia face parte din rețeaua centrală transeuropeană de transport (TEN-T) și reprezintă un obiectiv strategic pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare din România și pentru îmbunătățirea conectivității la nivel european.
Modernizarea infrastructurii va contribui la creșterea siguranței și eficienței transportului feroviar, la reducerea timpilor de călătorie și la dezvoltarea unei infrastructuri cu utilizare duală, capabilă să răspundă atât nevoilor de mobilitate civilă, cât și obiectivelor Uniunii Europene privind mobilitatea militară și reziliența rețelelor de transport, a mai transmis executivul.
Secţiunea: Braşov – Sighişoara
Lungime: 84 km
Județe: Brașov, Covasna, Harghita, Mureș
Antreprenor: Asocierea RailWorks (Alstom Transport – Aktor Technical Societe Anonyme – Arcada Company – Euro Construct Trading 98 S.R.L)
Consultant: Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. – S.C. TPF INGINERIE S.R.L. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.
Stadiu fizic: 59,42%
Stadiu financiar: 51,43%
Data începerii: 16/04/2020
Data estimată a finalizării: Iunie 2028
Valoare lucrări: 3.677,67 milioane lei (fără TVA)
Stadiul lucrărilor în derulare:
Tunel Archita 1 (lungime: 503 m): portal intrare 65%, portal ieșire 43,09%, excavat natural 122 m.
Tunel Archita 2 (221,56 m) și Tunel Beia (Beia 1: 662,89 m; Beia 2: 644,58 m): nu sunt lucrări în desfășurare.
Tunel Mureni (lungime: 759 m): portal intrare 80%, portal ieșire 97,96%, excavat natural 647 m (100% excavat).
Lungime: 28 km
Județ: Brașov
Antreprenor: Asocierea RailWorks (Aktor S.A. – lider asociere, Alstom Transport S.A., Arcada Company S.A.)
Consultant: Asocierea S.C. TPF INGINERIE S.R.L. – I.S.P.C.F. S.A. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.
Stadiu fizic: 60,14%
Stadiu financiar: 55,24%
Data începerii: 03/11/2020
Data estimată a finalizării: Februarie 2028
Valoare lucrări: 3.360,42 milioane lei (fără TVA)
Stadiul lucrărilor în derulare:
Tunel Ormeniș (două galerii de cale simplă de câte 7,1 km lungime):
TBM 1 (galeria sudică): montat 100%, excavat 2.811 m
TBM 2 (galeria nordică): montat 100%, excavat 2.281,50 m
Tunel Homorod (două galerii de cale simplă de câte 5,2 km lungime):
TBM 3 (galeria sudică): montat 100%, excavat 678 m
TBM 4 (galeria nordică): montat 100%, excavat 873 m
Articol preluat din Economedia.ro