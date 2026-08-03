Industria auto germană se clatină. Volkswagen, BMW și Mercedes reduc mii de locuri de muncă

Volkswagen a anunțat recent reducerea a aproximativ 100.000 de locuri de muncă. În paralel, BMW și Mercedes-Benz lucrează la planuri de restructurare care vor afecta mii de angajați, scrie Il Post.

Cauzele crizei sunt concurența tot mai puternică din China, mai ales pe segmentul electric, dar și decizii industriale greșite. Autoturismele germane, considerate odinioară printre cele mai fiabile, au devenit astfel mai puțin competitive. Scăderea vânzărilor reprezintă o veste proastă pentru economia Germaniei, aflată deja în dificultate.

Volkswagen și-a dublat planul de reduceri de personal

Majoritatea companiilor încearcă să evite concedierile colective, apelând în schimb la pensionări anticipate și plecări voluntare. Volkswagen are aproximativ 630.000 de angajați la nivel global. Compania prezentase anterior un plan de reducere cu 50.000 de posturi, plan pe care l-a dublat acum până în 2030.

Potrivit analiștilor, Volkswagen are o structură de costuri rigidă și un număr prea mare de angajați. Compania are cu circa 60% mai mulți angajați decât Toyota, deși produce un volum similar de vehicule. Costurile fabricilor din Germania rămân, în medie, mai ridicate decât în alte țări.

O prezență sindicală puternică a limitat, până acum, posibilitățile de reducere a costurilor. BMW plănuiește eliminarea a 8.000 de locuri de muncă până anul viitor. Mercedes-Benz a oferit stimulente de plecare pentru circa 5.500 de angajați. Compania a propus și mai multe ore de muncă la același salariu. Porsche și Audi, ambele parte din grupul Volkswagen, vor elimina alte mii de posturi până la finalul deceniului viitor.

China, de la piață-cheie la principal rival industrial

Companiile germane și-au construit succesul, timp de decenii, pe vânzarea de vehicule premium în toată lumea. China a fost, mult timp, motorul acestei creșteri. În 2019, piața chineză reprezenta 37% din vânzările globale ale Volkswagen.

Accesul pe piața chineză a presupus însă parteneriate obligatorii cu producători locali. În timp, aceștia au asimilat multe dintre competențele tehnologice aduse de companiile germane. Profitând de tranziția rapidă către electrice, companiile chineze au dezvoltat propriile baterii și sisteme software.

Mărcile europene și-au pierdut astfel avantajul istoric, bazat pe motoarele termice complexe. La vehiculele electrice, o mare parte din valoare stă în software și în chimia bateriilor. În aceste domenii, companiile germane nu acumulaseră suficientă experiență.

În prima jumătate a anului, vânzările în China au scăzut cu 26% pentru Volkswagen și 28% pentru Mercedes-Benz. La BMW, scăderea a fost de 20%. Mărci chinezești precum BYD, Geely și Leapmotor exportă acum masiv și în Europa, la prețuri competitive. Producătorii chinezi lansează modele noi în mai puțin de un an și jumătate. E de două ori mai rapid decât rivalii europeni.

Criza alimentează și tensiuni politice în Germania

În ultimii zece ani, producția de vehicule din fabricile germane s-a redus cu 28%. Declinul alimentează o dezbatere tot mai amplă privind riscul de dezindustrializare a țării. Comunitățile dependente de industria auto resimt cel mai puternic efectele: pierderea locurilor de muncă și sărăcirea.

Partidul de extremă dreaptă Alternative für Deutschland folosește aceste probleme în propaganda sa. AfD critică astfel guvernul federal și politicile europene de tranziție energetică, în încercarea de a atrage noi susținători.

Uniunea Europeană a introdus taxe vamale asupra vehiculelor electrice chinezești, acuzând Beijingul de subvenții neloiale. Măsura riscă însă să crească prețurile pentru consumatori și să încetinească tranziția către o mobilitate mai puțin poluantă.

Unele grupuri industriale europene au ales, în schimb, calea colaborării cu rivalii chinezi. Ele au încheiat acorduri de partajare tehnologică sau au preluat participații în companii chineze. Volkswagen ia în calcul să producă în Europa modele gândite inițial exclusiv pentru piața chineză.

Riscul, potrivit analiștilor, este ca mărcile europene să ajungă tot mai dependente de tehnologia chineză. Astfel, ele ar putea pierde o parte importantă din avantajele acumulate într-un secol de istorie a industriei auto.