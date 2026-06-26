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Cel mai mare producător auto european intră în „survival mode”. Va închide fabrici și va concedia 100.000 de oameni

Cel mai mare producător auto european se pregătește să intre în „survival mode”. Compania a pregătit planuri prin care va închide fabrici și va concedia până la 100.000 de oameni.
Cel mai mare producător auto european intră în „survival mode”. Va închide fabrici și va concedia 100.000 de oameni
Petru Mazilu
26 iun. 2026, 14:31, Economic
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Producătorul auto Volkswagen intenționează să elimine 100.000 de locuri de muncă și să închidă fabrici pentru a-și asigura viitorul, potrivit Bloomberg. Directorul executiv al Volkswagen, Oliver Blume, a prezentat planuri de dublare a reducerilor de personal până la 100.000 de locuri de muncă.

De asemenea, planurile vizează închiderea a patru fabrici germane. Scopurile sunt reducerea costurilor și creșterea competitivității celui mai mare producător auto din Europa.

Propunerile au fost prezentate în timpul unei ședințe a consiliului de administrație de la începutul săptămânii.

Compania care este și proprietarul Porsche și Audi are în prezent aproximativ 657.000 de angajați.

Cel mai mare producător auto european, afectat de concurență și tarifele americane

Cel mai mare producător auto ia măsuri deoarece a fost afectat de tarifele americane și de intensificarea concurenței din Europa din partea rivalilor asiatici și europeni.

Noua strategie formulată va fi prezentată în mod oficial luna viitoare și va fi urmată de o perioadă complicată de negocieri cu sindicatele și partenerii.

Obiective privind cheltuielile generale și fabricile închise

Campania de restructurare implică reducerea costurilor generale cu 11 miliarde de euro până la sfârșitul acestui deceniu.

De asemenea, include închiderea pe termen mediu a patru fabrici germane. Este vorba despre o fabrică Audi din Neckarsulm și de fabrici ale mărcii principale VW din Hanovra, Zwickau și Emden.

În plus, se vorbește despre separarea fabricilor de componente.

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