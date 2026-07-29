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Concedieri la unul dintre cei mai mari producători auto din lume: 8.000 de angajați vor fi dați afară până la finalul anului 2027

Unul dintre cei mai mari producători auto din lume va reduce aproximativ 8.000 de locuri de muncă până la sfârșitul anului 2027, prin intermediul unui program de plecări voluntare, relatează POLITICO.
Concedieri la unul dintre cei mai mari producători auto din lume: 8.000 de angajați vor fi dați afară până la finalul anului 2027
Diana Nunuț
29 iul. 2026, 18:58, Economic
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Producătorul german BMW va renunţa pe plan global la 8.000 de angajaţi, prin pensionări şi un program de disponibilizare voluntară în Germania, a declarat un purtător de cuvânt al companiei pentru POLITICO.

Programul de plecări voluntare se va derula din octombrie 2026 până la finalul anului 2027 și va fi prezentat angajaților din München în această săptămână, mai notează sursa citată.

Informația vine în contextul în care BMW a semnalat la începutul acestui an că o reducere a efectivului de personal era iminentă, după ce și-a redus previziunile privind profitul pentru acest an.

Potrivit Deutsche Welle, Compania are în prezent 84.000 de angajați în Germania și aproximativ 154.000 la nivel global.

Și Volkswagen intenționează să concedieze până la 100.000 de angajați

Și gigantul auto Volkswagen a pregătit planuri prin care va concedia până la 100.000 de angajați. În luna iunie, presa relata că Volkswagen ar lua în calcul închiderea a patru fabrici din Germania, respectiv Hanovra, Zwickau, Emden și fabrica Audi din Neckarsulm, iar scopul este acela de a reduce costurile și de a crește competitivitatea.

Planul de concedieri în masă, considerat cel mai radical din istoria de aproape 90 de ani a companiei, se confruntă cu o opoziție fermă din partea legiuitorilor germani și a sindicatelor puternice.

În plus, în luna iulie, conducerea grupului german Volkswagen a anunțat că intenționează să reducă drastic gama de modele și să diminueze și mai mult capacitatea de producție. Concret, Volkswagen a hotărât că până la 50% din modelele actuale vor dispărea treptat în următorii ani, iar compania se va axa pe segmentele profitabile ale pieței

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