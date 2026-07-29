Se oprește și al doilea reactor nuclear de la Cernavodă din cauza debitului redus al Dunării

Potrivit sursei citate, alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici și a operatorilor economici nu va fi afectată, necesarul de consum urmând să fie acoperit integral.

În funcție de evoluția situației, autoritățile și operatorii din sectorul energetic vor aplica măsurile operative necesare pentru asigurarea funcționării stabile și în condiții de siguranță a Sistemului Energetic Național.

Cele două unități de la Cernavodă asigură, în condiții normale de funcționare, aproximativ o cincime din producția de energie electrică a României.

Centrala de la Cernavodă este operată de Nuclearelectrica, o companie controlată de stat, prin Ministerul Energiei, cu 82,49% din acțiuni.

Unitatea 2 este unica de la la Cernavodă în funcțiune în prezent, după ce Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național în dimineața zilei de marți, din cauza nivelului foarte scăzut, fără precedent, al Dunării, cauzat de seceta severă, în baza procedurilor centralei aplicabile în situații de seceta severă, după a transmis Nuclearelectrica acționarilor luni seara.

Potrivit datelor operatorului național de sistem și transport al energiei electrice, deconectarea Unității 2, o oprire accidentală din cauza debitului scăzut al Dunării, este prevăzută să fie încheiată joi la ora 13:00 și este programată până pe 10 august, ora 12:00.

În același tabel al Transelectrica, Unitatea 1 apare oprită până pe 4 august, ora 15:00.

Argumentele Nuclearelectrica

„SN Nuclearelectrica SA anunță că și Unitatea 2 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național fie în seară zilei de 29 iulie 2026, fie în dimineața zilei de 30 iulie 2026, în funcție de scăderea nivelului Dunării.

Similar opririi Unității 1, Unitatea 2 va fi oprită controlat din cauza nivelului extrem de scăzut, fără precedent, al Dunării, cauzat de seceta severă, în baza procedurilor centralei aplicabile în situații de seceta severă.

Oprirea survine că urmare a celor mai recente prognoze emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor (INHGA).

În situația în care anumiți parametri asociați nivelului scăzut al Dunării se apropie de limitele de exploatare admise, cu respectarea procedurilor și standardelor de securitate nucleară, experții centralei nucleare aplică măsurile operaționale necesare pentru menținerea marjelor de siguranță, inclusiv decizia de a opri o unitate sau ambele dacă situația o impune.

Astfel de măsuri au rol preventiv și urmăresc protejarea securității nucleare și a fiabilității instalațiilor.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă este, în prezent, oprită în stare sigură, conform raportului curent emis de SN Nuclearelectrica SA pe 27 iulie 2026.

SN Nuclearelectrica SA monitorizează în mod continuu evoluția nivelului fluviului Dunărea și colaborează cu instituțiile abilitate în vederea identificării momentului propice pentru reconectarea CNE Cernavodă la SEN, cu respectarea normelor de securitate nucleară și a procedurilor interne aplicabile în astfel de situații”, potrivit oficialilor.

SNN a transmis că va emite un comunicat la momentul reconectării fiecărei unități CNE Cernavodă la Sistemul Energetic Național.