Blocajul de la ANCPI pune presiune pe lichiditățile din piață: Președintele RE/MAX România: „În spatele fiecărei tranzacții sunt oameni care și-au făcut planuri”

Clienții și imobiliarii români resimt puternic efectele blocajului de la nivelul ANCPI, la aproximativ trei săptămâni de la debutul a ceea ce Răzvan Cuc numește „ una dintre cele mai mari perturbări pe care le-a traversat piața imobiliară în ultimii ani”.

Dacă potențialii cumpărători nu pot să își finalizeze planurile, imobiliarii nu au încasări pentru a-și susține activitatea. În plus, mai sunt două zile în care, teoretic, mai pot beneficia de TVA redus de 9%, dacă nu intră în vigoare prelungirea până la 31 septembrie, decisă în Parlament.

„Cred că este una dintre cele mai mari perturbări pe care le-a traversat piața imobiliară în ultimii ani. De aproape trei săptămâni, o parte importantă din tranzacțiile imobiliare din România sunt practic puse pe pauză, nu pentru că lipsesc cumpărătorii sau finanțarea, ci pentru că sistemul informatic al ANCPI nu permite finalizarea procedurilor”, a declarat Răzvan Cuc.

Potrivit acestuia, în rețeaua RE/MAX România sunt peste 65 de birouri și aproximativ 800 de membri, care intermediază în fiecare lună aproape 1.000 de tranzacții.

„În acest moment vedem zilnic dosare care sunt pregătite în proporție de 99%, dar nu pot fi închise din cauza lipsei extraselor de carte funciară. Nu vorbim doar despre niște acte întârziate. În spatele fiecărei tranzacții sunt oameni care și-au făcut planuri: familii care trebuie să se mute, credite aprobate de bancă, dezvoltatori care așteaptă încasări, agenți și notari care nu își pot încasa munca, dar și tranzacții în lanț, unde blocarea unei vânzări duce automat la blocarea altor două sau trei”, a subliniat președintele RE/MAX România.

Răzvan Cuc vorbește și de impactul asupra industriei în sine.

„Un alt efect este presiunea pe lichiditățile din piață. În multe birouri imobiliare, încasările depind de finalizarea tranzacțiilor. Când acestea sunt amânate cu săptămânile, presiunea pe cash-flow devine reală, mai ales pentru firmele mici și mijlocii”, a subliniat președintele RE/MAX.

„Ar fi profund incorect ca oamenii să suporte costuri suplimentare pentru o situație asupra căreia nu au avut absolut niciun control”

Estimările la nivelul rețelei arată că aproximativ 500 de tranzacții sunt întârziate.

„O preocupare majoră este reprezentată de cumpărătorii care trebuiau să finalizeze achiziția unei locuințe pentru a beneficia de cota redusă de TVA. Din punctul meu de vedere, nimeni nu ar trebui să piardă un avantaj fiscal din cauza unui atac cibernetic asupra infrastructurii statului. Ar fi profund incorect ca oamenii să suporte costuri suplimentare pentru o situație asupra căreia nu au avut absolut niciun control. Din discuțiile pe care le avem cu colegii din întreaga țară, este clar că impactul este unul național. Nu există doar câteva cazuri izolate. Estimarea noastră este că peste cinci sute de tranzacții sunt în prezent întârziate în rețeaua RE/MAX, iar la nivelul întregii piețe vorbim, cel mai probabil, despre mii și mii de tranzacții care nu pot fi finalizate la termen”, a comentat președintele RE/MAX.

Potrivit lui Răzvan Cuc, agenții din țară s-au confruntat cu situații complicate.

„Dincolo de cifre, însă, rămân poveștile oamenilor. Avem inclusiv clienți care au venit special din străinătate pentru semnarea actelor, au plătit bilete de avion, concedii și cazare, iar în final au fost nevoiți să plece fără să își poată încheia tranzacția. Un caz ral e al unui cetățean SUA, care a venit degeaba până aici pentru o tranzacție care evident că a căzut, iar omul s-a intors în pagubă acasă. Acestea sunt costuri reale, pe care nimeni nu le va recupera”, a mărturisit președintele RE/MAX.

„Devine critic ca sistemul să fie repus în funcțiune cât mai repede și, în același timp, ca autoritățile să găsească soluții astfel încât niciun cumpărător sau vânzător să nu fie prejudiciat din cauza acestui blocaj. Piața imobiliară are nevoie de predictibilitate, iar încrederea oamenilor în instituțiile statului este la fel de importantă ca funcționarea lor tehnică. Fiecare zi întârziere aduce pierderi directe incomensurabile, cât efecte de recul ce se vor resimți amplificat în viitor”, a conchis Răzvan Cuc.

Stadiul prelungirii cotei reduse de TVA

Proiectul de lege privind prorogarea termenului-limită până la care o persoană fizică, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică ori mai multe asemenea persoane, poate achiziţiona o locuinţă cu cota redusă de TVA de 9%, de la 31 iulie 2026 la 1 octombrie 2026, a trecut, miercuri, și de votul Camerei Deputaților, for decizional, după votul din Senat, și a a fost depus la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitățții legii, care este de 2 zile în procedura de urgență, după care legea intră în vigoare la trei zile de la publicarea în Monitorul Oficial, dacă nu este menționat un alt temen.

Potrivit proiectului de lege, în forma adoptată de Senat:

„(3) În cazul în care au fost achiziționate în perioada cuprinsă între data de 1 august 2026 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, mai multe locuințe cu cota standard de TVA care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) şi (2), se restituie suma rezultată din diferența între cota standard de TVA şi cota redusă de TVA de 9% pentru locuința al cărei fapt generator de TVA a intervenit primul.

(4) Primăriile care au achiziționat cu cota standard de TVA, în perioada cuprinsă între data de 1 august 2026 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, clădiri, inclusiv terenul pe care sunt construite, în vederea atribuirii de către acestea cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței, pot solicita restituirea sumei rezultate din diferența între cota standard de TVA şi cota redusă de TVA de 9%, dacă au fost încheiate până la data de 1 august 2025 acte juridiceîntre vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea acestora.

(5) Restituirea sumelor prevăzute la alin.(1) şi (4) poate fi solicitată începând cu data de 1 octombrie 2026, potrivit procedurii aprobate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin ordin al preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”