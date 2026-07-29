Mobilizarea pe șantierul magistralei feroviare Cluj – Oradea – Episcopia Bihor este foarte bună și se lucrează pe toate cele patru loturi pentru atingerea jaloanelor asumate prin PNRR, a notat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, pe pagina sa de Facebook, transmite Agerpres.



„O vară fierbinte pe magistrala feroviară Cluj – Oradea – Episcopia Bihor! Pe toate cele patru loturi ale celui mai important proiect feroviar aflat astăzi în execuție în România se lucrează la foc continuu pentru atingerea jaloanelor asumate prin PNRR. Mobilizarea este foarte bună, iar progresul din teren se vede de la o săptămână la alta”, a spus el.

Potrivit lui Cosma, stadiul montării șinei a ajuns la peste 70% pe lotul 1 Cluj-Napoca – Aghireș, la 80% pe lotul 2 Aghireș – Poieni, la 30% pe lotul 3 Poieni – Aleșd și la 65% pe lotul 4 Aleșd – Frontieră.



„Suntem foarte optimiști că până la 31 august vom atinge toate jaloanele europene asumate prin PNRR. Asta înseamnă aproximativ 2 miliarde de euro atrași pentru România și încă o dovadă că se poate face performanță și pe calea ferată românească atunci când există muncă, profesionalism și colaborare între toți cei implicați. Dar 31 august nu este linia de sosire. Este doar o victorie de etapă. Vom continua să ținem ștacheta sus și după îndeplinirea jaloanelor PNRR, pentru că obiectivul nostru rămâne redeschiderea circulației pe primele sectoare modernizate dintre Cluj și Oradea începând cu anul 2027. Iar în 2028 trebuie să livrăm integral acest proiect major pentru România: o magistrală modernă, electrificată, sigură și rapidă, care va reconecta Transilvania la standardele europene de transport feroviar”, a subliniat secretarul de stat.

Stadiul proiectelor de reabilitare/modernizare infrastructură feroviară finanțate din fonduri externe nerambursabile în luna iunie 2026 a fost publicat de CFR la începutul lunii iulie 2026.