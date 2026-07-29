Panică la pompă sau risc real de criză a carburanților? Dumitru Chisăliță explică, la „Harta de Impact”, ce se întâmplă cu prețurile carburanților și aprovizionarea României

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, răspunde acestor întrebări în ediția de miercuri a emisiunii „Harta de Impact”, realizată de G4Media și Economedia.

Urmărește emisiunea LIVE, de la ora 13.00.

În ultimele zile, prețul motorinei a depășit 10 lei pe litru în unele stații. În același timp, tensiunile din regiunea Mării Negre și din Orientul Mijlociu au readus în discuție vulnerabilitățile României în privința aprovizionării cu petrol și carburanți.

Asociația Energia Inteligentă avertizează însă că principalul risc imediat nu este lipsa carburanților, ci panica. Cumpărarea unor cantități mari într-un timp scurt ar putea goli temporar unele benzinării.

Cât petrol produce România, cât importă și cât de dependentă este de țițeiul din Kazahstan? Există riscul unei penurii sau România se confruntă, în primul rând, cu o criză a prețurilor?

Printre temele discutate cu Dumitru Chisăliță se numără:

cât de vulnerabilă este România în contextul conflictelor din regiune;

cât timp ar putea funcționa sistemul dacă importurile de țiței ar fi întrerupte;

de ce motorina reprezintă o problemă mai mare decât benzina;

dacă există suficiente stocuri și ce înseamnă, în realitate, cele „90 de zile de rezerve”;

cum ar putea evolua prețurile la pompă în următoarele luni;

ce măsuri ar trebui să ia autoritățile pentru a evita o criză.

Un alt subiect important al ediției îl reprezintă incidentele de securitate din ultimele zile, după ce Forțele Aeriene Române au doborât trei drone rusești în trei zile consecutive, în spațiul aerian național.

Vor fi analizate și rezultatele sondajului realizat de G4Media privind modul în care românii consideră că ar trebui să reacționeze armata în astfel de situații, precum și implicațiile incidentelor pentru securitatea României.

Emisiunea va aborda și blocajul provocat de atacul cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Discuția va viza impactul asupra pieței imobiliare și a activităților economice, stadiul refacerii sistemelor și măsurile necesare pentru îmbunătățirea securității cibernetice a instituțiilor publice.

G4Media și Economedia realizează în parteneriat emisiunea „Harta de Impact”. În fiecare miercuri, de la ora 13.00, Ioana Câmpean, redactor-șef G4Media, și Elena Deacu, redactor-șef Economedia, analizează deciziile care influențează veniturile, afacerile și carierele românilor.