Motorina va trece de 10 lei în august. Scenariul care ar putea împinge prețul până la 11,50 lei/litru

România riscă să fie lovită simultan de două crize majore de aprovizionare cu petrol: oprirea livrărilor de țiței kazah prin terminalul CPC de la Novorossiisk și restricționarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

Situația din Golf s-a deteriorat din nou, iar Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii, funcționează la o fracțiune din capacitatea normală.

Doar trei nave comerciale care transportau mărfuri au traversat strâmtoarea marți, 21 iulie, față de patru în ziua precedentă. Niciun petrolier de foarte mare capacitate și niciun transportator de gaze naturale lichefiate nu a fost observat traversând ruta, potrivit datelor Kpler citate de Reuters.

În același timp, riscul s-a extins și asupra celeilalte mari rute energetice din regiune. Petroliere care transportau țiței saudit au fost întoarse din drum în apropierea Strâmtorii Bab el-Mandeb, după amenințările rebelilor Houthi din Yemen.

Începând cu 21 iulie 2026, livrările de țiței prin sistemul Caspian Pipeline Consortium – CPC către terminalul de la Novorossiisk, aflat la Marea Neagră, au fost întrerupte.

Temerile privind aprovizionarea au împins miercuri, 22 iulie, cotația petrolului Brent la aproximativ 93,85 dolari pe baril, în creștere cu peste 3% într-o singură ședință și la cel mai ridicat nivel din ultimele aproape șase săptămâni.

România depinde de petrolul din Kazahstan

Vulnerabilitatea României este ridicată. În 2025, țara și-a acoperit aproximativ 77% din necesarul de țiței prin importuri, restul provenind din producția internă.

Din cantitatea importată, aproximativ 63% a provenit din Kazahstan, principalul furnizor de petrol al României. Prin urmare, aproape jumătate din întregul țiței procesat în rafinăriile românești este de origine kazahă. Restul importurilor provine în principal din Azerbaidjan, Norvegia, Libia și alți furnizori.

Orice perturbare a exporturilor din Kazahstan sau a transportului prin terminalul CPC poate avea efecte importante asupra aprovizionării rafinăriilor din România și, implicit, asupra prețurilor carburanților.

Găsirea unor surse alternative este posibilă, însă reconfigurarea rutelor presupune timp, disponibilitatea unor cantități suficiente de petrol, noi contracte și costuri logistice mai mari.

„Dacă blocajul CPC se suprapune cu restricții în Strâmtoarea Ormuz și continuarea atacurilor asupra transportului maritim cel puțin două săptămâni, nu este exclus ca motorina în România să meargă spre pragul de 10,5-11 lei/l”, a avertizat Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Trei scenarii pentru luna august

Asociația Energia Inteligentă estimează că evoluția conflictului și a transportului prin Ormuz se poate încadra în trei scenarii principale. Procentele reprezintă estimări de risc, nu predicții certe.

Conflict intens, dar limitat – probabilitate de 50%

Acesta este scenariul considerat cel mai probabil. Statele Unite ar continua loviturile aeriene și navale asupra infrastructurii militare iraniene, iar Iranul ar răspunde prin atacuri cu drone și rachete împotriva bazelor americane, instalațiilor energetice și, selectiv, a navelor comerciale.

Ormuz ar rămâne tranzitabilă doar intermitent, prin convoaie, aprobări negociate și ferestre scurte de trecere. Orice incident major ar putea opri din nou navigația.

În acest scenariu, AEI estimează pentru august o cotație Brent de aproximativ 90-100 de dolari pe baril, cu oscilații zilnice importante.

Armistițiu limitat și coridor maritim – probabilitate de 30%

Omanul, Qatarul și alte state din regiune încearcă să mențină deschise canalele diplomatice. Omanul și Iranul au discutat deja mecanisme pentru trecerea în siguranță a navelor.

Una dintre formulele analizate ar permite navigația liberă prin culoarul sudic, aflat în apele teritoriale ale Omanului, în timp ce navele care ar utiliza culoarul nordic, controlat de Iran, ar avea nevoie de aprobare prealabilă.

Un asemenea acord ar putea coborî petrolul Brent în intervalul de 72-82 de dolari pe baril, însă revenirea nu ar fi imediată. Primele de asigurare ar rămâne ridicate, iar companiile maritime ar relua treptat cursele.

Escaladare într-un război regional – probabilitate de 20%

Cel mai periculos scenariu ar presupune instalarea de mine navale, atacuri repetate asupra petrolierelor, lovirea terminalelor petroliere saudite sau emirateze și extinderea blocajului către Bab el-Mandeb.

În această situație, petrolul Brent ar putea urca la 105-130 de dolari pe baril, cu vârfuri temporare peste acest nivel. Goldman Sachs avertizează că petrolul ar putea depăși 120 de dolari dacă perturbarea traficului prin Ormuz se prelungește până în trimestrul al patrulea.

Când ar putea fi depășit pragul de 10 lei

În ultimele 30 de zile, motorina s-a scumpit cu aproximativ 53 de bani pe litru. Un plin de 50 de litri costă, la prețul mediu, aproape 482 de lei. Motorina premium a depășit deja, în medie, pragul de 10 lei, ajungând la aproximativ 10,42 lei pe litru.

Pentru ca media motorinei standard să ajungă la 10 lei mai este necesară o scumpire de aproximativ 35 de bani, echivalentă cu puțin peste 3,6%.

Estimarea centrală a AEI este că media națională ar putea atinge pragul de 10 lei pe litru între 5 și 20 august 2026, dacă sunt îndeplinite simultan mai multe condiții:

traficul prin Ormuz rămâne puternic perturbat, petrolul Brent se menține în apropierea sau peste intervalul 90-100 de dolari, marjele europene de rafinare pentru motorină rămân ridicate, iar Guvernul nu reduce temporar accizele sau TVA-ul.

Unele benzinării ar putea depăși pragul mai devreme, chiar înainte ca media națională să ajungă la 10 lei. În prezent, motorina standard se apropie deja de 9,80 lei în cele mai scumpe stații.

Problema nu este reprezentată exclusiv de cotația petrolului brut. Europa se confruntă și cu o ofertă limitată de produse rafinate, în special motorină, ceea ce menține ridicate marjele rafinăriilor. În plus, aprecierea dolarului în raport cu leul majorează costurile importurilor, deoarece petrolul și produsele petroliere sunt tranzacționate în moneda americană.

Cât ar putea costa motorina în cele trei scenarii

În cazul unei redeschideri negociate a Strâmtorii Ormuz și al reducerii tensiunilor, motorina s-ar putea situa în august între 9,20 și 9,70 lei pe litru.

Dacă blocajul rămâne parțial și conflictul continuă, intervalul estimat este de 9,80-10,40 lei pe litru.

Într-un scenariu de escaladare, cu petrolul Brent peste 105-110 dolari pe baril, motorina ar putea ajunge între 10,50 și 11,50 lei pe litru.

Ce ar putea opri scumpirea

Pragul de 10 lei ar putea fi amânat sau evitat dacă Omanul reușește să intermedieze un acord tehnic pentru navigație, petrolierele revin în număr semnificativ în Ormuz, prețul Brent coboară sub 80-85 de dolari sau Guvernul intervine prin reducerea temporară a taxelor aplicate carburanților.

În schimb, minarea șenalurilor navigabile, scufundarea unei nave militare americane, atacarea unor mari terminale petroliere din Arabia Saudită sau Emiratele Arabe Unite ori blocarea simultană a rutelor Ormuz și Bab el-Mandeb ar putea produce creșteri rapide și greu de controlat.

Scenariul central nu presupune închiderea completă a Strâmtorii Ormuz în fiecare zi, ci menținerea unui trafic foarte redus, controlat militar și întrerupt periodic de atacuri. Chiar și această situație ar putea fi suficientă pentru ca șoferii români să vadă, în august, motorina standard trecând de pragul psihologic de 10 lei pe litru.