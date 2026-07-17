Portugalia: Carburanții se scumpesc puternic de luni. Motorina ajunge aproape de pragul de 2 euro pe litru

Cea mai mare scumpire este așteptată în cazul motorinei, al cărei preț ar urma să crească cu 13,5 cenți pe litru în săptămâna 20-26 iulie. Benzina se va scumpi, la rândul său, cu 6,5 cenți pe litru, potrivit estimărilor Automobile Club of Portugal (ACP), citate de Euronews. În urma majorărilor, prețul mediu estimat al motorinei va ajunge la 1,988 euro pe litru, în timp ce benzina va costa aproximativ 1,980 euro pe litru.

Pentru un plin de 50 de litri de motorină, majorarea de 13,5 cenți ar însemna un cost suplimentar de aproximativ 6,75 euro față de prețurile anterioare scumpirii. Estimările au fost calculate pe baza cotațiilor materiilor prime de la închiderea piețelor de joi. Valorile finale afișate la benzinării pot suferi însă modificări, în funcție de evoluția cotațiilor petrolului și produselor petroliere.

Războiul din Orientul Mijlociu pune presiune pe prețurile carburanților

Creșterea vine pe fondul tensiunilor tot mai mari de pe piețele energetice, alimentate de războiul care implică Statele Unite, Israelul și Iranul. Un punct critic rămâne Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii. Aproximativ 20% din comerțul mondial cu petrol și gaze naturale tranzitează această zonă, iar perturbarea transporturilor poate avea efecte rapide asupra cotațiilor internaționale și, ulterior, asupra prețurilor plătite de consumatori.

Escaladarea recentă a confruntărilor și prăbușirea acordului provizoriu care trebuia să oprească luptele au amplificat din nou incertitudinea. Guvernul portughez a promis să intervină atunci când scumpirile depășesc 10 cenți, printr-o reducere extraordinară și temporară a taxei aplicate produselor petroliere și energetice. În cazul motorinei, creșterea estimată pentru săptămâna viitoare depășește acest prag.

Guvernul vrea să afle de ce ieftinirile ajung atât de greu la pompă

În paralel, autoritățile portugheze analizează modul în care evoluția prețului petrolului pe piețele internaționale este transferată către consumatori. Ministrul Mediului și Energiei, Maria Graça Carvalho, a cerut autorității de reglementare ERSE să analizeze prețurile practicate de comercianții de carburanți începând din 2024, potrivit publicației Expresso.

Guvernul vrea să afle de ce scăderile cotațiilor internaționale ale petrolului se reflectă uneori cu întârziere în prețurile de la benzinării. Analiza solicitată ar urma să acopere ultimii doi ani și să fie finalizată în termen de 20 de zile. O eventuală reducere a TVA pentru carburanți a intrat, de asemenea, în dezbaterea publică, însă ministrul portughez de Finanțe, Joaquim Miranda Sarmento, a indicat că nu intenționează să modifice cota taxei.

Scumpirea anunțată pentru Portugalia oferă și un indiciu asupra presiunilor care se acumulează pe piața europeană a carburanților. Evoluția din fiecare țară depinde însă de taxare, stocuri, costurile de distribuție și mecanismele locale de stabilire a prețurilor, astfel că majorările anunțate în Portugalia nu se aplică automat și în România.