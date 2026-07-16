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Portugalia aderă la rețeaua globală HealthAI și devine primul stat UE care supraveghează AI în sănătate

Portugalia a devenit primul stat membru al Uniunii Europene care aderă la rețeaua globală HealthAI Global Regulatory Network (GRN), o inițiativă internațională dedicată supravegherii și reglementării utilizării inteligenței artificiale în domeniul sănătății.
Portugalia aderă la rețeaua globală HealthAI și devine primul stat UE care supraveghează AI în sănătate
Sursa foto: Pexels
Andrei Rachieru
16 iul. 2026, 15:12, Știri externe
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Decizia vine într-un moment în care Uniunea Europeană începe implementarea noilor reguli prevăzute de AI Act, legislația europeană privind utilizarea inteligenței artificiale.

Acordul a fost semnat între autoritatea portugheză de reglementare în domeniul sănătății, Infarmed, și organizația non-profit HealthAI, cu sediul la Geneva.

Prin această colaborare, Portugalia va avea acces la instrumente menite să crească siguranța utilizării soluțiilor bazate pe inteligență artificială în sistemul medical, scrie Reuters.

Un control mai eficient al aplicațiilor AI din sănătate

În urma aderării la rețea, autoritățile portugheze vor beneficia de un registru internațional care include aplicații și instrumente de inteligență artificială evaluate de autorități de reglementare din mai multe state.

Totodată, Portugalia va avea acces la un sistem de alertă în timp real, care permite schimbul rapid de informații privind incidentele sau eventualele probleme generate de utilizarea tehnologiilor AI în domeniul medical. Scopul acestui mecanism este identificarea și gestionarea rapidă a riscurilor pentru pacienți și pentru sistemele de sănătate.

Prin această decizie, Portugalia se alătură unor state precum Regatul Unit, India, Brazilia, Singapore, Filipine, Indonezia, Vietnam, Zambia și Peru, membre ale rețelei globale HealthAI.

Portugalia aderă la rețeaua globală HealthAI în contextul implementării AI Act în Uniunea Europeană

Aderarea Portugaliei are loc în contextul în care AI Act, primul cadru legislativ european dedicat inteligenței artificiale, începe să fie aplicat treptat în toate statele membre ale Uniunii Europene.

În paralel, spitalele și instituțiile medicale europene accelerează integrarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială pentru diagnostic, monitorizarea pacienților, analizarea imaginilor medicale și optimizarea serviciilor de sănătate.

Președintele Infarmed, Santos Ivo, a declarat că dezvoltarea unui sistem sigur de utilizare a inteligenței artificiale poate fi realizată mult mai eficient prin cooperare internațională și prin schimbul de experiență între autoritățile de reglementare.

Deciziile Uniunii Europene pot influența întreaga lume

Organizația HealthAI este finanțată în principal de guverne precum cele din Canada, Regatul Unit, Norvegia și Singapore și are ca obiectiv elaborarea unor standarde comune și a unor mecanisme internaționale de guvernanță pentru utilizarea inteligenței artificiale în sănătate.

Directorul executiv al HealthAI, Baptista Leite, a declarat că organizația poartă deja discuții cu alte state membre ale Uniunii Europene interesate să se alăture rețelei.

Acesta consideră că deciziile adoptate la nivel european vor avea un impact major asupra modului în care inteligența artificială va fi reglementată la nivel global. În opinia sa, standardele stabilite de Uniunea Europeană vor influența politicile publice și cadrul legislativ din numeroase alte regiuni ale lumii.

Aderarea Portugaliei reprezintă astfel un pas important pentru consolidarea cooperării internaționale în domeniul inteligenței artificiale medicale și pentru dezvoltarea unor mecanisme comune care să garanteze utilizarea sigură și responsabilă a acestor tehnologii.

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