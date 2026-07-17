Uniunea Europeană îl desemnează pe Raffaele Fitto să relanseze negocierile dintre Cipru și Turcia

Uniunea Europeană l-a desemnat pe vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Raffaele Fitto, să ajute la relansarea negocierilor pentru soluționarea conflictului din Cipru, unul dintre cele mai vechi conflicte înghețate din Europa.

Potrivit Euractiv, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a încredințat lui Fitto misiunea de a sprijini procesul de negociere coordonat de ONU, în colaborare cu trimisul special al secretarului general al ONU pentru Cipru, María Ángela Holguín Cuéllar.

Ciprul este divizat din 1974, când Turcia a ocupat partea de nord a insulei după tentativa unei junte militare din Grecia de a uni Ciprul cu statul elen.

Deși Republica Cipru a aderat la Uniunea Europeană în 2004, legislația europeană rămâne suspendată în teritoriile aflate în afara controlului autorităților de la Nicosia.

Reluarea negocierilor pare acum o oportunitate, în contextul în care Uniunea Europeană recunoaște tot mai mult rolul Turciei în contextul european de apărare și securitate.

Cu toate acestea, relațiile nu sunt atât de bune, iar Ciprul continuă să blocheze participarea deplină a Ankarei la programul european de apărare SAFE.

Una dintre principalele misiuni pe care Fitto le va avea de îndeplinit va fi reconstruirea încrederii între comunitățile greco-cipriotă și turco-cipriotă.

Critici la adresa lui Fitto

Numirea sa a fost însă destul de criticată de liderii ciprioților turci, care au catalogat decizia drept „unilaterală și ilegitimă”, susținând că aceasta arată lipsa de imparțialitate a Uniunii Europene în dosarul cipriot.

La rândul său, Turcia a rămas mai rezervată, spunând despre desemnarea lui Fitto că este o chestiune internă a UE, dar a cerut noului emisar să renunțe la ceea ce Ankara consideră a fi „poziția partizană” a blocului comunitar.

În schimb, autoritățile de la Nicosia au salutat decizia, spunând că, spre deosebire de predecesorul său Johannes Hahn, Fitto este un comisar european în funcție, iar asta oferă inițiativei o greutate politică mai mare.

Oficialii ciprioți consideră că viitoarele negocieri trebuie să includă teme precum economia, drepturile de proprietate, protecția socială și situația persoanelor strămutate în urma invaziei din 1974, toate în conformitate cu legislația Uniunii Europene.

Discuțiile vor avea loc în formatul „5+1”, reunind reprezentanții comunităților greco-cipriotă și turco-cipriotă, Grecia, Turcia, Regatul Unit și Organizația Națiunilor Unite.